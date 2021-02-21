Mynmar'da darbe karşıtı gösterilerde can kaybı

Darbeye karşı protesto gösterisi düzenleyenlere karşı Myanmar ordusu ve polisi tarafından yapılan müdahalede altı kişi de ağır yaralandı.







Polis müdahalesi nedeniyle Mandalay Meydanı boşaltılırken, protestolarda hayatını yitiren kişi sayısı üçe yükseldi.Bundan önce başkent Nepido'da 9 Şubat'taki gösterilerde başından ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan 20 yaşındaki protestocu, tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetmişti.





Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.