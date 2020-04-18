Nabız mı yokluyorlar?

SAMANYOLUHABER- Diyanet İşleri Başkanlığı’nda başkanlık müşaviri olarak görev yapan Ahmet Belada, Osmanlı döneminde yazılan, “Devlet Adamına Nasihatler” kitabındaki tavsiyeleri paylaştı.





Belada, kitapta, “Yöneticiye mal lazımdır, malın tahsili halktan olur” tavsiyesinin yer aldığını belirtti.





Diyanet İşleri Başkanlığı, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı kampanya kapsamında personelden en az 250 TL bağış yapmasını ve bağış dekontlarının müftülüklere bildirmesini talep etmişti.





İDARECİYE MAL LAZIMSA





Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın müşaviri Ahmet Belada, Sarı Mehmet Paşa’nın, “İdareciye de mal lazımdır. Mal tahsili halktan olur.” tavsiyesini hatırlattı.







Belada, Diyanet’e yakınlığı ile bilinen internet sitesi için bir yazı kaleme aldı. Belada, Lale Devri defterdarlarından Sarı Mehmet Paşa’nın yazdığı, “Devlet Adamlarına Nasihatler” isimli kitabını yeniden okuduğunu belirtti.





Belada, aralarında, “Kötü sözlü olma, cömert ol. Toplum düzenini bozmayı adet etme.” gibi tavsiyelerin yer aldığı kitaptaki toplam 42 tavsiyeyi de paylaştı.



ZAMANLAMASI MANİDAR MESALAR...



Lale Devri döneminde yazılan kitaptaki, “Yöneticiye de mal lazımdır. Mal tahsili halktan olur.” tavsiyesi de Belada’nın kitaptan aktardığı tavsiyeler arasında yer aldı.





AKP lideri Erdoğan,kasa boş olduğu için Koronavirüs salgınında vatandaştan yardım talebinde bulunmuştu.





Belada'nın mesajları 1921 yılında Millî Mücadele esnasında yayımlanan Tekalif-i Milliye kararlarının benzerinin alınabileceğine dair endişeleri artırdı.