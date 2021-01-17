"Naci Ağbal'a yol gözüktü"

TV5'te yayınlanan ve moderatörlüğünü Hasan Basri Akdemir'in yaptığı Ekonomi ve Ötesi programında konuşan Kahveci, "Naci Ağbal'a yolu gösterdi... En azından yol göstermese bile bütün faiz sorumluluğundan Cumhurbaşkanı kendini temizledi. Geçmiş dönem Berat Albayrak'ın yapmış olduğu 130 milyar dolarlık kayıp döviz falan, bunlardan kendini temizledi." dedi.







Kahveci, "Türkiye iki büyük fantezi yaşadı son iki yılda; Sayın Cumhurbaşkanı'nın faiz fantezisi 2 trilyon liraya mal oldu. Burada hesaplarını verdik, açıkladık... Sayın Berat Albayrak'ın da döviz fantezisi 130 milyar dolara mal oldu bu ülkemize. Şimdi, döviz kalmamış. Dövizin kalmamış, eksi 50 milyar dolar. Berbat durumdasın. Ne yapıyorsun? Yüksek faiz vererek döviz kazanmak durumundasın. Çalışarak kazanamıyorsun, üreterek kazanamıyorsun.” diye konuştu.