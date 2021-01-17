Samanyolu Haber /Gündem / "Naci Ağbal'a yol gözüktü" /17 Ocak 2021 12:54

"Naci Ağbal'a yol gözüktü"

Karar gazetesi ekonomi yazarı İbrahim Kahveci, Tayyip Erdoğan'ın son yaptığı enflasyon ve faiz açıklamasından sonra Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın gönderileceğini belirterek, “Naci Ağbal'a yol gözüktü” dedi.

"Naci Ağbal'a yol gözüktü"

TV5'te yayınlanan ve moderatörlüğünü Hasan Basri Akdemir'in yaptığı Ekonomi ve Ötesi programında konuşan Kahveci, "Naci Ağbal'a yolu gösterdi... En azından yol göstermese bile bütün faiz sorumluluğundan Cumhurbaşkanı kendini temizledi. Geçmiş dönem Berat Albayrak'ın yapmış olduğu 130 milyar dolarlık kayıp döviz falan, bunlardan kendini temizledi." dedi.

Kahveci, "Türkiye iki büyük fantezi yaşadı son iki yılda; Sayın Cumhurbaşkanı'nın faiz fantezisi 2 trilyon liraya mal oldu. Burada hesaplarını verdik, açıkladık... Sayın Berat Albayrak'ın da döviz fantezisi 130 milyar dolara mal oldu bu ülkemize. Şimdi, döviz kalmamış. Dövizin kalmamış, eksi 50 milyar dolar. Berbat durumdasın. Ne yapıyorsun? Yüksek faiz vererek döviz kazanmak durumundasın. Çalışarak kazanamıyorsun, üreterek kazanamıyorsun.” diye konuştu. 
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"Naci Ağbal'a yol gözüktü"

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