Naci Ağbal'ın kadrosu Hazine'de ama her ay MB'den 81 bin TL alacak

Eski Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal’ın kadrosu 1 Aralık 2020 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’na alınmıştı. Ağbal söz konusu kadro değişikliğini dün itibarıyla şahsi Twitter hesabında beyan etti. Ağbal profilini “Hazine ve Maliye Bakanlığı Müşaviri” olarak değiştirdi.







Ağbal iki yıl boyunca Merkez Bankası’ndan 81 bin 208 TL maaş almaya devam edecek. 8 Kasım 2020 tarihinde gece yarısı görevden azledilen Murat Uysal’ın halefi olarak TCMB Başkanlığı’na tayin edilen Ağbal, 20 Mart 2021’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yine gece yarısı azledilmişti.





İKİ YIL BOYUNCA MAAŞ ALMAYA DEVAM EDECEK





Kronos'un haberine göre Ağbal, 19 Mart’ta “politika faizi” diye bilinen haftalık repo faizini yüzde 17’den yüzde 19’a çıkarmıştı. Ağbal’ın yerine Yeni Şafak gazetesi ekonomi yazarı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu tayin edilmişti.







Kadrosu Hazine’ye geçen Ağbal’ın maaşı, 20 Mart 2023’e kadar Merkez Bankası tarafından ödenecek. Merkez Bankası Kanunu’nda böyle bir hüküm yok. Ancak TCMB başkanlarının ve üst kademe kamu yöneticilerinin atanması hakkında 3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde görev süreleri dört yıl olarak belirlenmişti.





375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin (KHK) ek 35’inci maddesi Erdoğan’a “performanslarının yeterli görülmemesi durumunda” Merkez Bankası başkanlarını görevden azletme yetkisi vermişti. Aynı maddeye göre azledilen isimler iki yıl boyunca eski görevlerinin ücretlerini almaya devam ediyorlar.





MAAŞI EN AZ 81 BİN 208 TL





2020 yılında yönetim ve denetim kurulu üyelerine ödenen 13 milyon 643 bin lira dikkate alındığında TCMB başkan ve yardımcılarına yıllık brüt ücret olarak yaklaşık 974 bin 500 lira ödeniyor. Bu da aylık 81 bin 208 liraya tekabül geliyor.





İki maaş tutarındaki (yıllık 162 bin 416 TL) kâr payı 13 bin 534 lira olan aylık karşılığı da eklendiğinde aylık brüt ücret 94 bin 139 lirayı buluyor. 13,6 milyon liralık ücrete performans ödemesinin dahil olup olmadığı bilinmiyor.