Naci Görür, Ege'deki deprem fırtınasının ardındna 2 kenti uyardı

Tsunami oluşabileceğini vurgulayan Görür, "Çünkü tsunami yaratabilecek bir fay sistemi var burada. Eğim atımlı hareketler var. Eğer deprem fırtınası bu şekilde devam eder ve kırılma yönüne bağlı olarak büyüklükleri de yüksek olursa tsunami bizim kıyılarımızı da etkiler. Ama bak, 'olacak' demiyorum, ‘olabilir.' Olmayadabilir. Deprem fırtınaları, yaşanabilen yer olaylarıdır. Bazen aylarca sürer. Ne zaman duracağını kestirmek mümkün değildir. Fakat önlem almak mümkündür" dedi.

'ÖNLEM DEDİĞİMİZ ŞEY BUDUR'





Ege Denizi’nde 4 gündür devam eden depremler büyük endişe yaratırken, Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 400’ün üzerinde meydana gelen depremlere ilişkin çarpıcı uyarılarda bulundu.Hürriyet'ten Fulya Soybaş'a konuşan Prof. Dr. Görür, Ege'de devam eden "deprem fırtınası" hakkında, "Santorini Adası'nın kuzey doğusunda oluyor bu hareketler. İstanbul buraya birazcık uzak, Aydın ve Muğla civarı daha yakın. Her 15-20 dakikada bir sallanan bir bölge, görünürde yıkım olmasa bile mikro deformasyona uğrar. Bu Türkiye'den de hissedilebilir. Eğer Türkiye'ye yakın ve büyük bir kırılma olursa, olabilecek depremden biz de etkilenebilir, yıkım yaşayabiliriz" ifadelerini kullandı.Santorini Adası’nın boşaltılmasıyla ilgili de konuşan Prof. Dr. Görür, şunları söyledi: "Adayı boşalttılar, okulları tatil ettiler, çadırlar kurdular, ordu geldi. Ve dikkat! Olup olmayacağı belli olmayan bir deprem için bunu yaptılar. Belki 5-10 gün sonra her şey normale dönecek. O zaman bizimkilerden bazıları, ‘Adamlara bak, olmayacak şey için ne de panik yaptılar’ diye kendi çapında eğlenecek. Ama önlem dediğimiz şey tam da budur. Bir insanın canı her şeye bedeldir. Devlet bunun için vardır. ‘Evini güçlendirene 5-10 lira destek olurum’ demek, önlem değildir. "