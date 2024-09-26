Samanyolu Haber /Gündem / Naci Görür’den Bitlis depremi sonrası uyarı! Endişelendiren bölgeyi açıkladı /26 Eylül 2024 00:00

Naci Görür’den Bitlis depremi sonrası uyarı! Endişelendiren bölgeyi açıkladı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür, değerlendirmelerde bulundu. Deprem sonrası şehirde panik havası yaşanırken Görür Bitlis-Zagros hattına ve çevresine dikkat edilmesi gerektiği uyarılarında bulundu.

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AFAD'ın aktardığı verilere göre Bitlis'in Tatvan ilçesinde bugün saat 14.50’de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 7 km olarak ölçülürken deprem çevre illerden de hissedildi. Depremin ardından gözler deprem bilimcilerine çevrildi.

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür depreme ilişkin sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu. Bölge hakkında bilgiler veren Görür, Bitlis-Zagros hattına ve çevresine dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

‘DEPREM BEKLEDİĞİMİZİ SÖYLEMİŞTİK’

Görür, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bitlis-Yumrukaya/Tatvan’da 4,7 deprem oldu. Daha önce buralarda deprem beklediğimizi söylemiştik zira 6 Şubat depremlerinde Arap levhası kuzeye savrulmuş ve Bitlis-Zagros hattına ve Van Gölü güneyine baskı altına almıştı. Bu aralar Bitlis-Zagros hattına ve çevresine dikkat."

‘BÜYÜK BEKLENTİ OLAN FAYLAR VAR’

Deprem sonrası katıldığı bir canlı yayında konuşan deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, "1984'te 7 büyüklüğünde deprem üretmiş bir fay. Yine her an büyük bir deprem üretebilecek bir fay. Bu bölgedeki depremler maalesef bizi kaygılandırıyor. Uyarıcı bir deprem. Bölgede büyük beklenti olan faylar var" diye konuştu.
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