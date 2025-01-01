Samanyolu Haber /Gündem / Naci Görür depremde büyük yara alan bölge için uyardı: Deprem yoğunluğu fazla kırılabilir /01 Ocak 2025 10:41

Naci Görür depremde büyük yara alan bölge için uyardı: Deprem yoğunluğu fazla kırılabilir

Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde dün gerçekleşen 4 büyüklüğündeki depremin ardından uyarılarda bulundu.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde dün 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem, bölge halkında kısa süreli paniğe yol açtı.

PROF. DR. NACİ GÖRÜR’DEN DEPREM AÇIKLAMASI
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş'taki depreme ilişkin sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Görür, depremin meydana geldiği bölgeyi ve olası etkilerini değerlendirdi.

“MALATYA FAYI’NA STRES TRANSFERİ OLABİLİR”
Prof. Dr. Görür, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kahramanmaraş’ın Sünnetköyü/Elbistan yöresinde, Çardak Fayı ile Malatya Fayı kesim bölgesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bu deprem, muhtemelen Malatya Fayına stres transferiyle ilgili bir durum. Burada deprem yoğunluğu daha fazla. Zamanı geldiğinde, Malatya Fayı buradan itibaren kırılabilir."
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