Samanyolu Haber /Gündem / Naci Görür depremlere karşı uyardı! /22 Mayıs 2023 10:43

Naci Görür depremlere karşı uyardı!

Kahramanmaraş’ta 4.0 büyüklüğünde ve Adana’da ise 4.8 ve 4.0 büyüklüğünde peş peşe meydana gelen depremler sonrası uyarıda bulunan Görür “Dikkatli olmak gerekir” dedi.

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Adana’da meydana gelen 4.0 ve 4.8 büyüklüğündeki iki depreme ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremin ardından uyarıda bulunan Prof. Dr. Görür, “Bu bölge oldukça hareketli ve sık sık küçük depremler üretiyor” dedi.


‘DİKKATLİ OLMAK GEREKİR’

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Görür, ‘‘Hacıkodal-Göksun/K. Maraş yöresinde 4,0 deprem oldu. Bu bölge oldukça hareketli ve sık sık küçük depremler üretiyor. Bir kaç saat önce de aynı bölgede 4,8 deprem olmuştu. Dikkatli olmak gerekir” ifadelerini kullandı.

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