Naci Görür Ege Denizi'ndek yeni deprem sonrası uyardı: Deprem potansiyeli büyük...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü, Muğla'nın Datça ilçesinin 172,77 kilometre güneyinde yer alırken, derinliği ise 6,75 kilometre olarak kaydedildi.





MUĞLA ÇEVRESİNDE HİSSEDİLDİ

Ege Denizi'nde meydana gelen bu sismik hareket, özellikle Muğla çevresinde hissedildi. Deprem, vatandaşlara kısa süreli paniğe yol açarken, herhangi bir can veya mal kaybına dair henüz bir bilgi verilmedi.





PROF. DR. NACİ GÖRÜR: BU ZON ÜZERİNDE

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Ege Denizi'ndeki depremlerin büyüklüğüne dikkat çekti. Görür, Girit çevresinde, Plini-Strabo Fay zonunda meydana gelen depremlerin özellikle Muğla bölgesinde hissedildiğini belirterek, bu bölgedeki sismik aktivitelerin önemine vurgu yaptı.





"BÜYÜK POTANSİYELE SAHİP BİR FAY HATTI"

Prof. Dr. Görür, açıklamasında, Afrika Levhası'nın Anadolu Levhası'nın altına dalıp tüketildiği bu bölgede büyük bir deprem potansiyeli bulunduğunu söyledi. Görür, özellikle 4,3 ve 4,5 büyüklüğündeki sarsıntıların bu zon üzerinde daha sık hissedildiğini ifade etti.