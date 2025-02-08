Samanyolu Haber /Gündem / Naci Görür 'Hatay'a kadar uzanıyor' diyerek uyardı /08 Şubat 2025 21:37

Naci Görür 'Hatay'a kadar uzanıyor' diyerek uyardı

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında, Şehitkamil Belediyesinin ev sahipliğinde Şehitkamil Kent Konseyi işbirliğinde düzenlenen "Gaziantep Depremselliği ve Deprem Dirençli Gaziantep" programına katıldı

SHABER3.COM

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 6 Şubat depremlerinin ardından deprem dirençli şehirler oluşturmak için alınması gereken önlemler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Şehitkamil Belediye Başkanlığı'nın ev sahipliğinde ve Şehitkamil Kent Konseyi işbirliğiyle düzenlenen "Gaziantep Depremselliği ve Deprem Dirençli Gaziantep" programına katılan Görür, depremlerin oluşma aşamaları ve Gaziantep'in 6 Şubat depremlerinden nasıl etkilendiğini de detaylı şekilde anlattı.

Prof. Dr. Görür, Doğu Anadolu Fayı'nın, Arap ve Anadolu levhalarının sınırı olduğunu ve bu levhaların arasındaki hareketlerin deprem mekanizmasını oluşturduğunu belirtti. "Arap levhası ve Anadolu levhası arasında bir sınır var. Bir de Afrika levhası var. Bu levha sınırı Doğu Anadolu Fayı’dır. Depremler bu levha hareketleriyle oluşur" diyerek, deprem oluşumunu görsellerle açıkladı.

'HATAY'A KADAR UZANIYOR'

Görür, Gaziantep'in levha sınırına yakın olduğunu fakat tam sınırda olmadığını belirtti. Levha sınırına yakın olmanın, Gaziantep'i depreme karşı belirli ölçüde risk altına soktuğunu ifade etti. "Gaziantep, levha sınırına yakın olduğu için, 6 Şubat depremlerinden etkilenen illere nazaran daha az zarar gördü. Ancak yine de komşu şehirlerin faylarından etkilenmiş oluyorsunuz" dedi. Ayrıca, Kahramanmaraş merkezli depremlerin Bingöl Karlıova’dan başlayarak Hatay’a kadar uzandığını ve Gaziantep’in levha içi faylarına yakın olduğu için bu faylardan etkilendiğini vurguladı.

'BİNA YAPMAKLA DEPREME HAZIRLANAMAZSINIZ'

Prof. Dr. Görür, depreme dirençli şehirler oluşturmanın sadece binaları güçlendirmekle mümkün olmadığını belirtti. Deprem sonrası şehre dair altyapı, okul, su, kanalizasyon gibi temel hizmetlerin de düzgün çalışmasının önemli olduğunu ifade etti: “Evin sağlam olsa ne olur ki? Bir kentin sadece binasını yapmakla o kenti depreme hazırlayamazsınız. Deprem sonrası okul yok, içme suyu gitmiş, altyapı çökmüş, iş dünyası çöküntüye uğramışsa sağlam evin de hiçbir anlamı yoktur."

GAZİANTEP'TE DEPREM RİSKİ

Gaziantep'in ekonomik olarak Türkiye'nin önemli illerinden biri olduğunu belirten Görür, Gaziantep için depremin ekonomik bir felakete yol açabileceğine dikkat çekti. "Gaziantep’te deprem sadece fiziksel değil, aynı zamanda ekonomik bir felakettir. Ekonomisinin güçlü olması, Gaziantep’in depreme karşı hızlı bir şekilde ayağa kalkabilmesini sağlayacaktır. İş dünyası depreme ekonomik olarak hazırlanmazsa, büyük zorluklarla karşılaşılır" diyerek ekonomik hazırlığın da önemini vurguladı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ise, bilimsel veriler ışığında depreme hazırlık için gereken tedbirleri alacaklarını belirtti. "Bizim sorumluluğumuz, deprem anı ve sonrasındaki süreçte vatandaşların kaygılarına yönelik bilimsel çözümler geliştirmektir. Deprem sonrası daha güvenli, daha dirençli bir şehir inşa etmek için bilimsel temellere dayalı planlamalar yapıyoruz" diyerek belediyenin çalışmalarına değindi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Naci Görür 'Hatay'a kadar uzanıyor' diyerek uyardı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:28:36