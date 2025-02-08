Naci Görür 'Hatay'a kadar uzanıyor' diyerek uyardı

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 6 Şubat depremlerinin ardından deprem dirençli şehirler oluşturmak için alınması gereken önlemler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.



Şehitkamil Belediye Başkanlığı'nın ev sahipliğinde ve Şehitkamil Kent Konseyi işbirliğiyle düzenlenen "Gaziantep Depremselliği ve Deprem Dirençli Gaziantep" programına katılan Görür, depremlerin oluşma aşamaları ve Gaziantep'in 6 Şubat depremlerinden nasıl etkilendiğini de detaylı şekilde anlattı.



Prof. Dr. Görür, Doğu Anadolu Fayı'nın, Arap ve Anadolu levhalarının sınırı olduğunu ve bu levhaların arasındaki hareketlerin deprem mekanizmasını oluşturduğunu belirtti. "Arap levhası ve Anadolu levhası arasında bir sınır var. Bir de Afrika levhası var. Bu levha sınırı Doğu Anadolu Fayı’dır. Depremler bu levha hareketleriyle oluşur" diyerek, deprem oluşumunu görsellerle açıkladı.



'HATAY'A KADAR UZANIYOR'



Görür, Gaziantep'in levha sınırına yakın olduğunu fakat tam sınırda olmadığını belirtti. Levha sınırına yakın olmanın, Gaziantep'i depreme karşı belirli ölçüde risk altına soktuğunu ifade etti. "Gaziantep, levha sınırına yakın olduğu için, 6 Şubat depremlerinden etkilenen illere nazaran daha az zarar gördü. Ancak yine de komşu şehirlerin faylarından etkilenmiş oluyorsunuz" dedi. Ayrıca, Kahramanmaraş merkezli depremlerin Bingöl Karlıova’dan başlayarak Hatay’a kadar uzandığını ve Gaziantep’in levha içi faylarına yakın olduğu için bu faylardan etkilendiğini vurguladı.



'BİNA YAPMAKLA DEPREME HAZIRLANAMAZSINIZ'



Prof. Dr. Görür, depreme dirençli şehirler oluşturmanın sadece binaları güçlendirmekle mümkün olmadığını belirtti. Deprem sonrası şehre dair altyapı, okul, su, kanalizasyon gibi temel hizmetlerin de düzgün çalışmasının önemli olduğunu ifade etti: “Evin sağlam olsa ne olur ki? Bir kentin sadece binasını yapmakla o kenti depreme hazırlayamazsınız. Deprem sonrası okul yok, içme suyu gitmiş, altyapı çökmüş, iş dünyası çöküntüye uğramışsa sağlam evin de hiçbir anlamı yoktur."



GAZİANTEP'TE DEPREM RİSKİ



Gaziantep'in ekonomik olarak Türkiye'nin önemli illerinden biri olduğunu belirten Görür, Gaziantep için depremin ekonomik bir felakete yol açabileceğine dikkat çekti. "Gaziantep’te deprem sadece fiziksel değil, aynı zamanda ekonomik bir felakettir. Ekonomisinin güçlü olması, Gaziantep’in depreme karşı hızlı bir şekilde ayağa kalkabilmesini sağlayacaktır. İş dünyası depreme ekonomik olarak hazırlanmazsa, büyük zorluklarla karşılaşılır" diyerek ekonomik hazırlığın da önemini vurguladı.



Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ise, bilimsel veriler ışığında depreme hazırlık için gereken tedbirleri alacaklarını belirtti. "Bizim sorumluluğumuz, deprem anı ve sonrasındaki süreçte vatandaşların kaygılarına yönelik bilimsel çözümler geliştirmektir. Deprem sonrası daha güvenli, daha dirençli bir şehir inşa etmek için bilimsel temellere dayalı planlamalar yapıyoruz" diyerek belediyenin çalışmalarına değindi.