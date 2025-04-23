Samanyolu Haber /Gündem / Naci Görür merak edilen soruyu çok net cevapladı! Bu akşam evlere girilmeli mi? /23 Nisan 2025 21:32

Naci Görür merak edilen soruyu çok net cevapladı! Bu akşam evlere girilmeli mi?

Marmara Denizi açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul sallanırken, vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri olan "Evlere girilmeli mi?" sorusuna yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den açıklama geldi.

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Naci Görür, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı değerlendirmeyle özellikle riskli yapılar konusunda önemli uyarılarda bulundu.

"RESMİ UYARILARI DİKKATE ALIN"

Prof. Dr. Naci Görür, yaptığı açıklamada evlerin güvenliği konusunda resmi kurumların uyarılarına dikkat çekti. Görür, "Resmi organların 'bu binaya girmeyin' dediği yerlere kesinlikle girilmemeli. Eğer binanız yetkili kurumlar tarafından mühürlendiyse, çatlak, yarık gibi yapısal hasarlar varsa ya da kolon ve kirişlerden sesler geliyorsa, bu durumda o yapıya girmemeniz gerekir" ifadelerini kullandı.

SAĞLAM YAPILAR İÇİN GİRİŞ UYARISI

Deprem sonrasında binasında gözle görülür bir hasar olmayan vatandaşlara da bilgi veren Görür, "Evinizde bu tür sorunlar yoksa, resmi kurumlar da binayı güvenli buluyorsa evinize dönebilirsiniz" dedi. Ayrıca, gece saatlerinde kolon ve kirişlerden gelen seslerin de dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

MARMARA BÖLGESİ SALLANDI

23 Nisan öğle saatlerinde meydana gelen depremin merkez üssü Silivri açıkları olarak kaydedildi. Deprem, İstanbul’un birçok ilçesinin yanı sıra Tekirdağ’ın Çorlu ve Keşan ilçeleri ile Çanakkale gibi çevre illerde de yoğun şekilde hissedildi.

Sarsıntının ardından uzmanlar olası artçı depremlere karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.
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