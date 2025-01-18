Samanyolu Haber /Gündem / Naci Görür o kenti işaret etti: 'Büyük deprem üretme potansiyeline sahip' /18 Ocak 2025 22:20

Naci Görür o kenti işaret etti: 'Büyük deprem üretme potansiyeline sahip'

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür Adıyaman için çarpıcı açıklamalarda bulundu. Görür, kentte büyük deprem üretme potansiyeli olan fay hatlarını işaret etti.

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Deprem gerçeği ile yaşayan Türkiye’de zaman zaman yaptığı uyarılarla gündeme gelen yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen “Depreme Dirençli Adıyaman” konulu konferansta dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Medyascope’ta yer alan habere göre, Görür, Adıyaman’ı tehdit eden fay hatlarının başında Doğu Anadolu Fayı, Ölü Deniz Fayı ve Bitlis Bindirme Kuşağı’nın geldiğine işaret etti.

'BÜYÜK DEPREM POTANSİYELİNE SAHİP'

Söz konusu fay hatlarının büyük depremler üretme potansiyeline sahip olduğunun altını çizen Görür, depreme karşı bilinçli olunması gerektiğini söyledi.

Adıyaman’ın 10-15 yıl içinde depreme karşı dirençli hale getirilebileceğini vurgulayan görür, Adıyaman’ın büyük bir depremle henüz yüzleşmediğini söyledi.

Görür şunları kaydetti:

"Adıyaman, kendi fay hattının hareketiyle oluşacak büyük bir depremle henüz yüzleşmedi. Özellikle Zagros kuşağı yavaş bir hareketle enerji biriktiriyor. Ne zaman harekete geçeceği bilinmez ama şimdiden hazırlık yapılmalı."
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