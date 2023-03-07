Naci Görür ve Okan Tüysüz, deprem bölgesindeki yenileme çalışmalarına dair uyardı: Endişeliyiz

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ağır yıkım yarattığı 11 ilde, yenileme çalışmalarına başlandı.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Prof. Dr. Okan Tüysüz ile deprem bölgesindeki yenileme çalışmalarına ilişkin görüştüklerini ve durumdan endişe duyduklarını belirtti.







"SADECE BİR İNŞAAT PROJESİ DEĞİLDİR"

Görür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, tamir ve yenileme çalışmalarının sadece bir inşaat projesi olmadığını hatırlatarak, şunları kaydetti:





"Bu günlerde harıl harıl deprem bölgesinde yerleşim bölgelerini yenileme, ayağa kaldırma çalışmaları yapılıyor. Okan Tüysüz ile görüştük, duyduğumuz endişeleri bir kez daha duyuralım dedik: Deprem kentlerini tamir ve yenileme çalışmaları sadece bir inşaat projesi değildir.





Her yerleşim alanının yüzey jeolojisini, yeraltı jeolojisini, jeomorfolojisini, jeofiziğini, sismolojisini, zeminini, vb ayrıntılı olarak bilecek ve yenilediğiniz bölgenin depremsellğini, aktif faylarını, çökme alanlarını, sıvılaşma yörelerini, kütle hareketlerinin olabileceği yerleri, deprem etkisinin büyütüleceği yöreleri, deprem dalgalarının bir nevi kapana kısılıp yıkıcı ekilerinin artacağı alanları, vb belirleyip inşaatına giriştiğiniz yerlerin yerleşime uygun olup olmadığına karar vermeniz, sonra da yenileme ve imar çalışmalarına girişmeniz lazım.





Ne olur alelacale deprem bölgelerinde yenileme çalışmaları yapıp 6 Şubat gibi bir afeti aynı bölgedeki gelecek nesillerimize ihale etmeyelim. Sevgiyle.."







