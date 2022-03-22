Naci Görür'deb Bursa depremi uyarısı: Bursa yöresi de stres biriktiriyor





YERİN 7 KM ALTINDA







Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD’ın verilerine göre, 4.3 büyüklüğündeki deprem yerin 7 kilometre derinliğinde oldu.

“STRES BİRİKTİRİYOR”





Bursa'da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremde olumsuz bir gelişme yaşanmazken, konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Bursa yöresi de stres biriktiriyor." ifadelerini kullandı.Kandilli Rasathanesi ise saat 17.10’da gerçekleşen depremin büyüklüğünü 4.2, derinliğini ise 7.4 kilometre olarak duyurdu.Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Bursa’daki depremi değerlendirdi.Körekem-Mustafakemalpaşa/Bursa'da 4,2'lik deprem oldu. Deprem yerinin hemen kuzeyinde Ulubat Fayı, güneyinde ise Mustafakemalpaşa Fayı var.Deprem muhtemelen bu fayların biri üzerinde. Her iki fay da sağ yönlü, doğrultu atımlı. Bursa yöresi de stres biriktiriyor.