Naci Görür'deb Bursa depremi uyarısı: Bursa yöresi de stres biriktiriyor

YERİN 7 KM ALTINDA
Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD’ın verilerine göre, 4.3 büyüklüğündeki deprem yerin 7 kilometre derinliğinde oldu.
Kandilli Rasathanesi ise saat 17.10’da gerçekleşen depremin büyüklüğünü 4.2, derinliğini ise 7.4 kilometre olarak duyurdu.
“STRES BİRİKTİRİYOR”
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Bursa’daki depremi değerlendirdi.
Görür, şunları belirtti:
Körekem-Mustafakemalpaşa/Bursa'da 4,2'lik deprem oldu. Deprem yerinin hemen kuzeyinde Ulubat Fayı, güneyinde ise Mustafakemalpaşa Fayı var.
Deprem muhtemelen bu fayların biri üzerinde. Her iki fay da sağ yönlü, doğrultu atımlı. Bursa yöresi de stres biriktiriyor.