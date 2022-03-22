Samanyolu Haber /Gündem / Naci Görür'deb Bursa depremi uyarısı: Bursa yöresi de stres biriktiriyor /22 Mart 2022 22:47

Naci Görür'deb Bursa depremi uyarısı: Bursa yöresi de stres biriktiriyor

Gün içinde Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem sonrasında Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den de bir açıklama geldi. Görür Bursa bölgesinde de stres birikimi olduğunu ifade etti.

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Bursa'da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremde olumsuz bir gelişme yaşanmazken, konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Bursa yöresi de stres biriktiriyor." ifadelerini kullandı.

YERİN 7 KM ALTINDA

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD’ın verilerine göre, 4.3 büyüklüğündeki deprem yerin 7 kilometre derinliğinde oldu.

Kandilli Rasathanesi ise saat 17.10’da gerçekleşen depremin büyüklüğünü 4.2, derinliğini ise 7.4 kilometre olarak duyurdu.

“STRES BİRİKTİRİYOR”

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Bursa’daki depremi değerlendirdi.

Görür, şunları belirtti:

Körekem-Mustafakemalpaşa/Bursa'da 4,2'lik deprem oldu. Deprem yerinin hemen kuzeyinde Ulubat Fayı, güneyinde ise Mustafakemalpaşa Fayı var.

Deprem muhtemelen bu fayların biri üzerinde. Her iki fay da sağ yönlü, doğrultu atımlı. Bursa yöresi de stres biriktiriyor.
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