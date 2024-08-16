Naci Görür'den '1999 depremi' uyarısı: 'Bilim dünyası Marmara için alarm verdi'

Prof. Dr. Naci Görür, 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi'nin yıldönümü nedeniyle sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu. 1999 depremi sonrası bilim dünyasının Marmara Bölgesi için alarm verdiğini belirten Görür, "Bölgenin genelde, İstanbul’un özelde depreme hazırlanması gerektiğini söyledi. Aradan 25 yıl geçti ama halen daha konuşuyoruz. İstanbul depreme hazır değil. Bugüne kadar yapılanlar, yapılması gerekenlerin küsuratı durumunda" dedi.





İstanbul'un depreme hazırlanması için hükümet, yerel yönetim ve İstanbulluların ele ele vermesi, birbirine yardımcı olması ve birlikte çalışması gerektiğinin altını çizen Görür, "Hükümet ve yerel yönetimin kararlı bir irade göstermesi, halkın ise denetim ve gözetim işlevini yerine getirmesi şart. Aksi halde millet olarak çok üzüleceğiz demektir. Sakın ola ki 6 Şubat depremlerini unutmayın" ifadelerini kullandı.