Samanyolu Haber /Gündem / Naci Görür'den Antalya'daki deprem sonrası kritik açıklama /30 Kasım 2024 10:46

Naci Görür'den Antalya'daki deprem sonrası kritik açıklama

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, geçtiğimiz hafta Antalya bölgesindeki fay hatlarının 7 ve üzeri büyüklükte depremler üretebileceği konusunda uyarıda bulunmuş ve “Er ya da geç, az ya da çok afetle karşılaşacağız. Gelin, kentlerimizi afete dirençli hale getirelim ve bunu talep edelim” çağrısında bulunmuştu. AFAD, dün akşam saat 22.13’te Akdeniz’de 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den yeni bir açıklama geldi.

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Sözcü'den Berfin Akbaş'ın haberine göre Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün saat 22.13'te merkez üssü Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıkları olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Gazipaşa'ya 73,72 kilometre mesafede olan depremin 34,79 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Depremden sonra, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’ün bir hafta önce yaptığı uyarılar yeniden gündeme geldi...

Görür, sosyal medya hesabından Akdeniz'de meydana gelen depreme ilişkin şu açıklamayı yaptı:

-Helen-Kıbrıs dalma-batma zonunda 5.2 büyüklüğünde bir deprem oldu.

-Dikkat ederseniz, bu sarsıntı Antalya Körfezi açıklarında gerçekleşti.

Bir hafta önceki açıklamasında, bölgenin riskli fay hatlarına dikkat çeken Prof. Dr. Görür, "Antalya'nın üzerinde bulunduğu dört önemli fay sistemi var: Akşehir Körfezi'nin doğusu, kuzeyde Eğirdir fay sistemi, batıda Fethiye-Burdur fay sistemi ve güneyde Kıbrıs-Helen fay hattı. Bu fayların hepsi 7 ve üzeri büyüklükte depremler üretebilir. Ancak ne zaman üreteceğini bilemiyoruz" ifadelerini kullanarak uyarıda bulunmuştu.
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