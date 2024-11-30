Naci Görür'den Antalya'daki deprem sonrası kritik açıklama

Sözcü'den Berfin Akbaş'ın haberine göre Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün saat 22.13'te merkez üssü Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıkları olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.



Gazipaşa'ya 73,72 kilometre mesafede olan depremin 34,79 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.



Depremden sonra, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’ün bir hafta önce yaptığı uyarılar yeniden gündeme geldi...



Görür, sosyal medya hesabından Akdeniz'de meydana gelen depreme ilişkin şu açıklamayı yaptı:



-Helen-Kıbrıs dalma-batma zonunda 5.2 büyüklüğünde bir deprem oldu.



-Dikkat ederseniz, bu sarsıntı Antalya Körfezi açıklarında gerçekleşti.



Bir hafta önceki açıklamasında, bölgenin riskli fay hatlarına dikkat çeken Prof. Dr. Görür, "Antalya'nın üzerinde bulunduğu dört önemli fay sistemi var: Akşehir Körfezi'nin doğusu, kuzeyde Eğirdir fay sistemi, batıda Fethiye-Burdur fay sistemi ve güneyde Kıbrıs-Helen fay hattı. Bu fayların hepsi 7 ve üzeri büyüklükte depremler üretebilir. Ancak ne zaman üreteceğini bilemiyoruz" ifadelerini kullanarak uyarıda bulunmuştu.

