Naci Görür'den deprem sonrası kritik açıklama: 'Burası da tehlikeli'

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 11.47'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre depremin derinliği 9,82 kilometre olarak kaydedildi. Sarsıntı, Bursa, Yalova ve İstanbul'da şiddetli hissedildi.





Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, korkutan depremin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.





Depremin KAFın Güney kolu üzerinde meydana geldiğini belirten Görür, şu ifadeleri kullandı:





"Şahinyurdu-Gemlik/Bursa’da 4,0 deprem oldu. KAFın Güney kolu üzerinde. Marmara’da, KAF’ın kuzey kolunda deprem bekliyoruz ama burası da önemli. Enerjiyi geç biriktiriyor ama tehlikeli. Yöneticiler dikkatli olmalı ve burayı deprem dirençli hale getirmelidir. Halk talep etmeli."