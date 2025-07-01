Samanyolu Haber /Gündem / Naci Görür'den deprem sonrası kritik açıklama: 'Burası da tehlikeli' /01 Temmuz 2025 13:15

Naci Görür'den deprem sonrası kritik açıklama: 'Burası da tehlikeli'

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen 3,9 büyüklüğünde depreme ilişkin açıklamada bulundu. Görür, "Marmara’da, KAF’ın kuzey kolunda deprem bekliyoruz ama burası da önemli. Enerjiyi geç biriktiriyor ama tehlikeli" dedi.

SHABER3.COM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 11.47'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre depremin derinliği 9,82 kilometre olarak kaydedildi. Sarsıntı, Bursa, Yalova ve İstanbul'da şiddetli hissedildi. 

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, korkutan depremin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Depremin KAFın Güney kolu üzerinde meydana geldiğini belirten Görür, şu ifadeleri kullandı:

"Şahinyurdu-Gemlik/Bursa’da 4,0 deprem oldu. KAFın Güney kolu üzerinde. Marmara’da, KAF’ın kuzey kolunda deprem bekliyoruz ama burası da önemli. Enerjiyi geç biriktiriyor ama tehlikeli. Yöneticiler dikkatli olmalı ve burayı deprem dirençli hale getirmelidir. Halk talep etmeli."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Naci Görür'den deprem sonrası kritik açıklama: 'Burası... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:31:51