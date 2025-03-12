Samanyolu Haber /Gündem / Naci Görür'den Hakkari için endişelendiren uyarı: Deprem bekliyoruz /12 Mart 2025 01:53

Naci Görür'den Hakkari için endişelendiren uyarı: Deprem bekliyoruz

Hakkari sınırında meydana gelen 4,8'lik depremin ardından değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Naci Görür, Bitlis-Zagros hattına dikkat çekti. Söz konusu zonun 6 Şubat'ta levhalar arasında sıkıştığına vurgu yapan Görür, "Daha da deprem beklediğimiz bir zon" yorumu yaptı.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Irak sınırında deprem meydana geldi.

Saat 21.03'te merkez üssü Irak'ın Erbil kentine bağlı Mergasur ilçesinde 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Deprem, Hakkari, Bitlis ile Şırnak'ın Uludere ve Cizre ilçelerinde de hissedildi.

Korkutan sarsıntının ardından açıklama yapan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, kritik değerlendirmede bulundu.

Sarsıntının Bitlis-Zagros Bindirme Zonu'nda gerçekleştiğini ve beklenen bir deprem olduğunu kaydeden Görür, "6 Şubat depremlerinde bu zon, Doğu Anadolu ile Arap Levhası arasında çok sıkıştı. Daha büyük deprem beklediğimiz bir bölge" ifadelerine yer verdi.
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