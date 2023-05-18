Samanyolu Haber /Gündem / Naci Görür'den korkutan açıklama: İstanbul depremi olasılığı yüzde 64! /18 Mayıs 2023 10:07

Naci Görür'den korkutan açıklama: İstanbul depremi olasılığı yüzde 64!

Prof. Dr. Naci Görür "İstanbul'da yüksek deprem olasılığı var; Depreme dirençli kentler için çalışmalar gerekli" dedi

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Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'da 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem olma olasılığının yüzde 64 olduğunu belirterek, depreme dirençli kentler için yapılması gereken çalışmalara dikkat çekti.

Sabancı Üniversitesi'nin "Toplum ve Afet Risk Yönetimi" temalı seminerlerinin yedincisinde konuşan Görür, bilim insanlarının fay hatlarıyla ilgili tartışmalarının kamuya yönelik olarak yapılmasını eleştirdi. Görür, şunları söyledi:

"Fay tartışmalarını bir kenara bırakmalıyız. Bu tartışmaları bilim insanlarına bırakmalıyız ve bu tartışmaları da medya önünde gerçekleştirmemeliyiz. Bu tartışmalar, asıl çözüme ulaşmamızı engelliyor. Kabullenmemiz gereken bir gerçek var: Türkiye bir deprem ülkesidir. Her an her yerde büyük depremler olabilir. Bir gecede binlerce insanımızı kaybedebiliriz."

Görür, 1999'dan itibaren önümüzdeki 30 yıl içinde İstanbul'da 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem olma olasılığının yüzde 64 olduğunu ifade etti. Bu tahminin 2029'a kadar geçerli olduğunu ve 15 yıl artı veya eksi olarak düşünüldüğünü belirten Görür, en iyi senaryoda bile İstanbul'un 2044'e kadar depreme hazırlık için zamanı olduğunu vurguladı. Ayrıca, Türkiye genelinde etkili bir Afet Bakanlığı'nın kurulması ve yeterli bütçenin sağlanması durumunda önemli ilerlemeler kaydedilebileceğini sözlerine ekledi.

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