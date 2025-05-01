Samanyolu Haber /Gündem / Naci Görür'den net uyarı: Naşa fayı uyanıyor, o kentte büyük tehlike kapıda /01 Mayıs 2025 22:08

Naci Görür'den net uyarı: Naşa fayı uyanıyor, o kentte büyük tehlike kapıda

Kütahya ve çevresi, uzun zamandır sismik hareketliliğiyle dikkat çekiyor. Bölge halkı art arda gelen sarsıntılarla diken üstünde. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bölgede gerilme yaşandığını, yöneticilerin dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti.

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Kütahya'nın Simav ilçesi, bugün bir kez daha yerin altındaki uyanışı hissetti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 14.38’de 4,2 büyüklüğünde, ardından saat 20.07’de 3,8 büyüklüğünde iki ayrı deprem kaydedildi.

Sarsıntılar yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana geldi. Depremler kent merkezi ve çevre ilçelerde hissedildi, vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Ancak yaşananlar sadece rakamlardan ibaret değil. Uzmanlar bölge için uzun süredir uyarıyor.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, depremlerin Naşa Fay Zonu yakınlarında meydana geldiğini ve bölgenin "kuzey-güney yönlü gerilme" yaşadığını belirterek, "Yöneticiler dikkatli olmalı" uyarısında bulundu.

Görür'ün sözleri, tehlikenin kapıda olduğuna dair ciddi bir işaret olarak yorumlandı.

Naci Görür'ün açıklaması şöyle:

"Arkadaşlar, Yemişli-Simav/Kütaya’da 4,3 deprem oldu. Deprem Naşa Fay Zonu yakınlarında. Bir kaç gün önce de burada benzer depremler oldu. Yöneticiler dikkatli olmalı. Bölge K-S geriliyor."
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