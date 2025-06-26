Samanyolu Haber /Gündem / Naci Görür'den Sivas'taki depremin ardından kritik uyarı /26 Haziran 2025 18:25

Naci Görür'den Sivas'taki depremin ardından kritik uyarı

Sivas bugün 4 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, korkutan depremin ardından uyarıda bulundu. Kayseri’den Mersin’e uzanan Ecemiş Fayı’na dikkati çeken Görür, "7 büyüklüğünde deprem üretebilir" dedi.

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Sivas'ta meydana gelen deprem paniğe neden oldu. Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Sivas'ın Ulaş ilçesinde saat 16.34'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.4 kilometre olarak kaydedildi.

AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.9; derinliğini 7.7 kilometre olarak kaydetti.

'7 VE ÜZERİ DEPREM ÜRETEBİLİR'

Depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Görü, sarsıntının Tecer fay kolu üzerinde meydana geldiğini ve bu fayın 7 ve üzeri deprem üretme potansiyelinde olduğunu söyledi.

Görür'ün paylaşımı şu şekilde:

"Örenlice-Ulaş/Sivas’ta 4,0 deprem oldu. Deprem Ecemiş Fay zonunun Tecer Fay Kolu üzerinde. Bu kol yediler mertebesinde deprem üretebilir. Sol yönlü bir fay. Ecemiş Fayı Kayseri üzerinden Mersine kadar uzanmaktadır. Geçmiş olsun."
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