Samanyolu Haber /Gündem / Naci İnci, yeniden Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne atandı /06 Eylül 2025 08:35

Naci İnci, yeniden Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Naci İnci'yi bir dönem daha Boğaziçi Üniversitesi Rektörü olarak atadı.

SHABER3.COM

Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 5 üniversiteye rektör ataması yapıldı.

2021 yılında Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Naci İnci, yeniden aynı göreve atandı.

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Emin Okur, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Adem Aslan, Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Çavlan Çiftçi atandı.
