Nadal'dan Rus ve Belaruslu tenisçilerle ilgili açıklama

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Rus ve Belaruslu oyuncuların bu seneki Wimbledon Tenis Turnuvası’na katılmalarına izin verilmeyecek olmasını eleştirdi. İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Rus ve Belaruslu oyuncuların bu seneki Wimbledon Tenis Turnuvası’na katılmalarına izin verilmeyecek olmasını eleştirdi.





Nadal Madrid’deki bir basın toplantısında Wimbledon yönetiminin kararına ilişkin, “Bu, Rus meslektaşlarım için haksızlık. Zira şu anda savaşta olanlar onların suçu değil” dedi.





Wimbledon’ı kendi sorumluluk alanının dışına taşan kararlar almakla eleştiren Nadal sözlerini şöyle sürdürdü:





“Bir hükümet bir şeyin yapılması emrini verdiğinde, kuralları uygulamak zorunda kalırsınız. Ancak mevcut durumda hükümet bir tavsiyede bulundu ve Wimbledon da bunu yapma mecburiyetinde bırakılmamasına karşın en sert seçeneği uygulama kararını aldı.”







