Nadir metaller ve doğalgaz karşılığında Ukrayna’ya güvenlik garantileri

Samanyoluhaber.com - Moskova





Trump, bu anlaşmayı Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yapmak istediğini belirtti. Zelenskiy, 14-16 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Münih Güvenlik Konferansı’nda ABD Başkan Yardımcısı James David Vance ile görüşecek.





Buna göre, ABD Ukrayna’ya güvenlik garantileri sağlayacak ve karşılığında Ukrayna’daki nadir toprak metalleri ve doğal gaz rezervlerine erişim hakkı elde edecek.





Trump’ın danışmanı Mike Waltz ile yaptığı görüşmede “Bu toplantıları düzenleyelim. İnsanlar her gün ölüyor. Genç askerler hayatını kaybediyor. Benim oğullarım gibi genç adamlar” dediği aktarıldı. Öte yandan, ABD Başkan Yardımcısı James David Vance’in, 14-16 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Zelenski ile bir araya geleceği bildirildi.





Teklife Ukrayna olumlu bakıyor





Ukrayna hükümeti, geçtiğimiz sonbaharda Trump’ın ekibine nadir metallerin ortak çıkarılmasıyla ilgili bir teklif sunduğunu ve bu kaynakların Rusya’nın eline geçmemesi gerektiğini vurguladı.





Trump, Ukrayna’nın nadir toprak metalleri ve doğalgaz kaynaklarına erişim karşılığında ülkeye güvenlik garantileri sağlamayı planladığını ifade etti. Bu teklife ilişkin olarak Zelenskiy, bu anlaşmanın “tamamen adil” olduğunu söyledi.





Ancak Trump’ın bu önerisi Ukrayna’nın tüm müttefikleri tarafından olumlu karşılanmadı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, bu öneriyi bencilce olarak nitelendirerek, Ukrayna’nın kendi kaynaklarını ülkenin yeniden inşası için kullanması gerektiğini savundu.





Rusya, Donetsk, Luhansk, Herson, Zaporijya ve Kırım’ın Ukrayna tarafından resmen kaybedildiğinin tanınmasını ve Ukrayna’nın NATO dışı, tarafsız ve silahsız bir statüye sahip olmasını talep ediyor. Öte yandan Kiev, güvenlik garantileri ve NATO’ya kısmi üyelik isterken, kaybedilen topraklardan resmi olarak vazgeçmeye yanaşmıyor.





Bu arada New York Post gazetesi, Trump ile Putin arasında uzun süredir beklenen telefon görüşmesinin gerçekleştiğini yazdı. Tam zamanı ve detayı verilmeyen iddia Trump’ın New York Post gazetesine verdiği röportajda dillendirildi. Ancak iki liderin kaç kez görüştüğü sorusuna “Bunu söylemeyeceğim” yanıtını verdi.