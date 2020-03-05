Samanyolu Haber /Gündem / Nadira Kadirova’nın ölümüyle ilgili soruşturmada karar çıktı /05 Mart 2020 09:15

Nadira Kadirova’nın ölümüyle ilgili soruşturmada karar çıktı

AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal’ın Ankara’daki evinde intihar ettiği iddia edilen Özbekistanlı Nadira Kadirova’nın ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

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AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal'ın evinde bakıcı olarak çalışan ve Ünal'ın tabancasıyla intihar ettiği öne sürülen Özbekistanlı Nadira Kadirova'nın ölümüyle ilgili açılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmada takipsizlik kararı verildi. 

BULGU BULUNAMADI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, 23 Eylül 2019 günü kendi odasında silahla vurulmuş halde bulunan Kadirova’nın ölümüyle ilgili kararında, “Genç kızın intihar ettiği, onu intihara azmettiren, teşvik eden, intihar kararını kuvvetlendiren ve intiharına herhangi bir şekilde yardım eden kişi ya da kişilerin bulunmadığı anlaşılmıştır” denildi.
 
Kadirova’nın otopsi raporunda cinsel saldırı izine ulaşılamadığı, not defteri ve 2 intihar notu değerlendirildiğinde olay öncesinde intihara karar verdiği belirtildi.
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