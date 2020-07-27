Nadira’nın ağabeyinden Ünal’a: Öbür dünyada da Reis kurtarabilecek mi?



AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal’ın evinde 1,5 yıl hasta eşine bakan Özbek asıllı Nadira Kadirova, Ünal’a ait silahla kalbinden vurulmuş halde bulunmuştu. Savcılık, olayın intihar olduğu konusunda ısrarcı olmuş, mahkemeler de yapılan tüm itirazları reddetmişti. En son bir ay önce Anayasa Mahkemesi’ne başvuran aile buradan da “adalet çıkacağına” inanmıyor. Kronos Haber'den Yavuz Genç'e konuşan Nadira’nın ağabeyi Muhammed Ali Kadirov, Milletvekili Şirin Ünal’ın Ayasofya’dan paylaştığı fotoğrafı görünce adeta delirdiğini söyledi.





‘NAMAZI YÜZÜNE MASKE YAPIYORSUN’





“O fotoğrafı görünce delirdim adeta. İçim yandı. Dünden beri o kadar mutsuz, o kadar huzursuzum ki anlatamam” diyen Muhammed Ali Kadirov, şöyle devam etti: “Allah’tan korkmayan, kitapsız bir insansın. Namazı yüzüne maske yapıyorsun. Yeter artık! Milletin çoluğunu çocuğunu, anasını bacısını öldürüyorsun, Allah kahretsin. Dünden beri sinirden duramıyorum. Anama sarılıyorum, ‘Allah’a bırak’ diyor o da. Tecavüz edip, öldürüp de gezmeye, camiye gitmeye hiç hakkı yok.





“TÜRKİYE’DE ADALETİN KALDIĞINA İNANMIYORUM”





Anayasa Mahkemesi’ne başvurduklarını kaydeden Kadirov, “adaletli bir karar” çıkacağına da inanmadığını belirtti. Kadirov, “Anayasa Mahkemesi olsun, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi olsun, Türkiye Cumhuriyeti’nde artık hiçbir şekilde adalet kalmadığını düşünüyorum. Artık Anayasa Mahkemesi sonucunda da hayırlı, adaletli bir karar çıkacağını düşünmüyorum. Sosyal medya üzerinden adalet arıyoruz, Türkiye’de öldürülen, katledilen, tecavüz edilen diğer tüm kadınların yaptığı gibi” şeklinde konuştu.





“DÜŞMANIMIN BİLE BAŞINA GELMESİN”





Muhammed Ali Kadirov’un sözlerine şöyle devam etti: “Düşmanımın bile başına gelmesin. Torunu yaşındaki kızı acımasızca dövmüşler, taciz etmişler, boğazından bacağına kadar yırtmışlar. Bu insanlara ben ‘şerefsiz’ diyemezmişim, küfür edemezmişim. Acılarınızı söyleyemeyeceksiniz. Her şey açık, her şey ortada. Ortada intihar yok. İlk başta fuhuş dediler. İkincide şizofren dediler. Üçüncüde hasta dediler. Allah kahretsin sizi. Adamın elinde, fuhuş yaptığına dair bir delil var mı?”





‘SADECE BİR KİŞİ ‘ALLAH KABUL ETSİN’ DEMİŞ, O DA AKRABASI’





“Sosyal medya mesajlarını görünce, 30 bin kişiden bir kişi sadece kendi akrabası ‘Allah kabul etsin’ demiş. O mesajları görünce de biraz da rahatladım, çok sevindim. Demek ki hala bizim adalet arayışımıza inanıyor insanlar dedim. Kadın cinayetleri için mücadele eden tüm abilerime, kardeşlerime, ablalarıma ölürüm ben. Allah razı olsun hepsinden. Düşsünler kadınların yakasından. Nereye kadar? Her gün on kadın öldürülüyor. Tecavüz edilmiş. Yeter artık? Ne zaman kadar? Bu işin sonu yok mu? Bu kadınların, ablalarımızın, kadınlarımızın hiç mi değeri yok?”





“ÖBÜR DÜNYADA REİSİN KURTARABİLECEK Mİ SENİ”





“Sağ olsunlar Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın partisinden olduğu için rahat rahat geziyor, Cumalara gidiyor, ‘reisimiz başta olmak üzere’ diyor, herkese teşekkür ediyor. Bu yalan dünyada, elindeki haram paralarla her şeyi yaparım diye düşünüyor ama sonunda ölüm var? Hiç mi ölmeyeceksin? Hep böyle milletvekili ve güçlü mü kalacaksın? Ölmeyecek misin? Öbür dünyada da Reis kurtarabilecek mi seni?”