Samanyolu Haber /Gündem / Nadira’nın ailesinden 'hukuk' feryadı /25 Kasım 2020 19:09

Nadira’nın ailesinden 'hukuk' feryadı

Özbekistanlı 23 yaşındaki Nadira Kadirova, hasta bakıcı olarak çalıştığı AKP İstanbul milletvekili Şirin Ünal'ın evinde 23 Eylül 2019'da ölü bulunmuştu. Nadira’nın ölümü aydınlatılamadı ancak arkadaşı Leyla Niyazova, ifadesinde Nadira'nın kendisine "Şirin Ünal, yatak odama geldi, odanın kapısını kilitleyip bana sarıldı, buna tepki gösterdim" dediğini anlatmıştı.

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Nadira Kadirova'nın ailesi ise adalet arayışını sürdürüyor. Nadira’nın ağabeyi Muhammed Ali Kadirov, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü'nde yetkililere seslendi:

"Şirin Ünal, milletvekilliğinin dokunulmazlığı var deyip ortalarda geziyor, makamını kullanıyor. Yukarıda oturan tüm yetkililere, kamuoyuna, özellikle Anayasa Mahkemesi uzmanlarına sesleniyorum; kardeşim Nadira’nın yerine sadece bir dakikalığına kendi evlatlarınızı, sevdiklerinizi koyun..."

Kadirova, Nadira’nın raporunda kalbinin ana damarından vurulduğuna işaret ederek “Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu hep yanımızda. İstanbul Sözleşmesi ve 6284'ün uygulanması için çalışıyorlar, bunların uygulanmasını çok isterim. Şirin Ünal’ın yaptığını şeytan bile yapmaz, şeytan bile utanır" dedi.

Kadirov, "Bakalım nereye kadar makamını kullanacak? Şirin Ünal’ın yerine sıradan bir vatandaş olsaydı, köfteci, simitçi olsaydı onu hapse atmışlardı. Sağolsun başta Reis olmak üzere, Şirin Ünal’la fotoğraflar çektiriyor, camilerde geziyor" diye konuştu.
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