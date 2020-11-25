Nadira’nın ailesinden 'hukuk' feryadı

Nadira Kadirova'nın ailesi ise adalet arayışını sürdürüyor. Nadira’nın ağabeyi Muhammed Ali Kadirov, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü'nde yetkililere seslendi:







"Şirin Ünal, milletvekilliğinin dokunulmazlığı var deyip ortalarda geziyor, makamını kullanıyor. Yukarıda oturan tüm yetkililere, kamuoyuna, özellikle Anayasa Mahkemesi uzmanlarına sesleniyorum; kardeşim Nadira’nın yerine sadece bir dakikalığına kendi evlatlarınızı, sevdiklerinizi koyun..."





Kadirova, Nadira’nın raporunda kalbinin ana damarından vurulduğuna işaret ederek “Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu hep yanımızda. İstanbul Sözleşmesi ve 6284'ün uygulanması için çalışıyorlar, bunların uygulanmasını çok isterim. Şirin Ünal’ın yaptığını şeytan bile yapmaz, şeytan bile utanır" dedi.





Kadirov, "Bakalım nereye kadar makamını kullanacak? Şirin Ünal’ın yerine sıradan bir vatandaş olsaydı, köfteci, simitçi olsaydı onu hapse atmışlardı. Sağolsun başta Reis olmak üzere, Şirin Ünal’la fotoğraflar çektiriyor, camilerde geziyor" diye konuştu.