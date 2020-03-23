Samanyolu Haber /Gündem / Nadira’nın intihar notunda kriminal inceleme yapılmamış /23 Mart 2020 14:02

Nadira’nın intihar notunda kriminal inceleme yapılmamış

Nadira Kadirova’nın intihar notunda detaylı kriminal inceleme yapılmadığı, rahmindeki erkek PSA bulgusu nedeniyle evdeki tek erkek AKP’li Ünal’ın DNA’sının da alınmadığı ortaya çıktı.

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AKP’li Milletvekili Şirin Ünal’ın evinde 23 Eylül 2019’da hayatını kaybeden Özbekistan vatandaşı Nadira Kadirova’nın ölümüne ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Yürütülen soruşturmada verilen takipsizlik kararının ardından Kadirova ailesinin avukatı Prof. Dr. İlyas Doğan, “Nadira Kadirova’nın ölümünden sonra yapılan olay yeri incelemesinde ciddi eksikler var” dedi.


 
Soruşturma dosyasında Nadira Kadirova’ya ait olduğu belirtilen intihar notunda ailesine yönelik “Ben size layık olamadım, uyuyacağım ve bir daha uyanmayacağım” ifadelerinin yer aldığını açıklayan Prof. Dr. İlyas Doğan, BirGün Gazetesi’ne yaptığı açıklamada “Yazı incelemesinde ciddi sorunlar var. Nadira’nın defteri ile intihar notu karşılaştırılıyor ve ‘tek cümlelik bir rapor’ hazırlanıyor. Bu tek cümlelik raporda da ‘Defterdeki yazılar ile intihar notunun birbirine benzediği kanaatine varılmıştır’ deniliyor” dedi.

GÜNLÜKLERİNDE İNTİHAR YOK

Nadira Kadirova’nın günlüklerinde hiç intihardan bahsetmediğini vurgulayan Prof. Dr. İlyas Doğan, “Böyle bir rapor tek cümleden oluşabilir mi? Yazı karakterlerinin ayrıntılı karşılaştırılmasının yapıldığı bir raporun soruşturma dosyasında yer alması ve kamuoyunu tatmin edecek bir rapor hazırlanması gerekiyordu. Son noktaya kadar her şey normal, Nadira dershaneye yazılıyor, İngilizce öğrenmeyi planlıyor ve kariyer planları yapıyor. Bir satırlık intihar notu ve bir satırlık rapor tatmin edici olamaz” diye konuştu.

Kriminal raporda da soru işaretleri bulunduğunu açıklayan Doğan, “Kriminal raporda ‘bu tabancada parmak izi yoktur. Silah temizlenip izler silinmiş olabilir ya da eldivenle ateş edilmiştir’ deniliyor. Fakat Nadira’nın elinde eldiven yoktu, olay yeri incelemesinde de eldiven bulunmadı. Bu çok önemli bir ayrıntı” dedi.

HTS KAYITLARINA BAKILMALIYDI

“Nadira’nın hayatını kaybettiği gün evde bulunan herkesin cep telefonu ve bilgisayarları incelenmeliydi” diyen Doğan, “Nadira şüpheli şekilde hayatını kaybettiğinde evde Şirin Ünal, kızı, karısı ve Özbek çalışandan oluşan intihar-notunda-soru-isaretleri-704346-1.dört kişi bulunuyor. Bu dört kişinin sadece parmak izleri alınmış. Parmak izi almakla yetinilmemeli diğer deliller de toplanmalıydı. Sadece Nadira’ya ait telefonun HTS kayıtları incelenmiş. Birçok delilin kontrol altına alınmadığı ve delillerin toplanmasının ihmal edildiği söyleyebiliriz” diye konuştu.

EVDEKİ TEK ERKEK ŞİRİN ÜNAL

Nadira Kadirova’nın rahminde prostat spesifik antijen (PSA) bulunduğuna ilişkin tespitleri anımsatan Prof. Dr. İlyas Doğan, “Dosyaya göre evdeki tek erkek Şirin Ünal ve ondan da DNA örneği alınarak inceleme yapılmalıydı, bu büyük bir eksiklik. Diğer yandan cenaze üzerinden yapılan incelemeler, otopsi raporu hazırlanması gibi süreçler jet hızıyla yapılmış ve bir günde İstanbul’da iki tanık bulunup hemen ifadeleri alınmıştır. Nadira ile ilgili işlemler bir haftada tamamlanmıştır. Bir otopsi raporu ortalama 6-7 günde çıkar. Bu tür kamuoyunun ilgisini çeken olaylarda süre daha kısa olabilir ama 24 saat olmaz. Adli Tıp Kurumu’na veriler gönderiliyor, diğer gün tamamlanıyor üçüncü gün adliyeye ulaşıyor. Bu hızlandırma ister istemez bu olayda özel bir işlem mi uygulandı kuşkularını ortaya çıkarıyor” dedi.
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