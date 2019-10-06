Samanyolu Haber /Gündem / Nadira’nın vekilliğini üstlenen avukat istifa etti /06 Ekim 2019 14:44

Nadira’nın vekilliğini üstlenen avukat istifa etti

AKP milletvekili Şirin Ünal’ın evinde intihar ettiği söylenen Nadira Kadirova’nın ailesinin vekilliğini üstlenen Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Genel Başkanı avukat Müjde Tozbey Erden, bu görevden istifa ettiğini duyurdu.

SHABER3.COM

AKP milletvekili Şirin Ünal’ın evinde intihar ettiği söylenen Nadira Kadirova’nın ailesinin vekilliğini üstlenen Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Genel Başkanı avukat Müjde Tozbey Erden, bu görevden istifa ettiğini açıkladı.

Erden, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: 

“Bildiğiniz üzere 23 Eylül tarihinde Milletvekili Şirin Ünal’ın evinde intihar ettiği söylenen Nadira Kadirova’nın ailesinin vekilliğini Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği olarak üstlendik. Nadira’nın ailesinin tarafımıza ulaştığı 25 Eylül tarihinden bu yana da, avukatlıklarını yapmaya devam ettik. 

Bu süre zarfında boyun eğmeyerek, Nadira’nın şüpheli ölümünün aydınlatılması ve adaletin sağlanması için Nadira’nın arkadaşları, basından emekçi dostlarımız, meslektaşlarımız ve tüm kamuoyunun desteği ile soruşturmanın hızlıca kapatılmasını önleyip, Nadira’nın şüpheli ölümünün duyulması için mücadele ettik. 

Ancak gelinen bu aşamada Nadira’nın ailesi ile farklı bakış açılarına sahip olmamız nedeniyle vekilliklerinden istifa etme gereği duyduk. 

Bugünden sonra Nadira’nın ailesinin avukatı olarak değil, gericiliğe ve karanlığa kurban giden Nadira ve Nadira gibi kadınlar için mücadele etmeye devam edeceğiz.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Nadira’nın vekilliğini üstlenen avukat istifa etti Sonraki Haber >>

Korku gibi cesaret de bulaşıcıdır

Korku gibi cesaret de bulaşıcıdır

Alman Bakan'dan KHK'lılara destek

Alman Bakan'dan KHK'lılara destek

KHK'lılara Almanya'dan destek

KHK'lılara Almanya'dan destek

Ayın elemanına ilginç hediye

Ayın elemanına ilginç hediye

El freni çekilmeyen vinç dereye gömüldü

El freni çekilmeyen vinç dereye gömüldü

Kazı anı kamerada!

Kazı anı kamerada!

Böyle olur yandaşların kavgası!

Böyle olur yandaşların kavgası!

Siz bu insanları ağaç kabuğu yemeye mahkûm etmediniz mi?

Siz bu insanları ağaç kabuğu yemeye mahkûm etmediniz mi?

Gergerlioğlu'ndan hukuksuz müdahalede bulunan polise: Yaptığınız bu rezilliktir

Gergerlioğlu'ndan hukuksuz müdahalede bulunan polise: Yaptığınız bu rezilliktir

Erdoğan'ın kafası karışık... AK Parti yerine 'Refah Partisi' dedi

Erdoğan'ın kafası karışık... AK Parti yerine 'Refah Partisi' dedi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:19:16