Nagehan Alçı Erdoğan'ı öfkelendirecek: Rus tipi siyasal rejim...

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, "Şimdi 15 sene sonra Türkiye ne Batı tipi ne Ortadoğu tipi tam olarak Rusya tipi bir siyasal rejime doğru adım adım gidiyor" diye yazdı.





Türkiye'nin Batı medeniyetiyle ilişkisine değinen Alçı, "Muhafazakar-otoriter ve laik-otoriter kesimler Batı düşmanlığında uzlaşıyor. İktidar ve muhalefet medyası Batı düşmanlığında buluşuyor. Avrupa’da bizdeki siyasal rejime en çok benzeyen iki ülke Macaristan ve Polonya ama bu iki ülkede de çok kuvvetli bir Batı taraftarı kesim var" dedi.





Nagehan Alçı, yazısının diğer bölümünde ise şu ifadeleri kullandı:





"Evet, tam olarak Rusya gibi değiliz… Bir açıdan medya ve parlamento düzenimiz Macaristan’a benziyor. Rusya kadar kör parmağım gözüne bir otoriter rejimimiz yok. Rusya’da Kemal Bey ve Meral Hanım gibi politik figürler dahi yok. Sanki muhalefet varmış gibi gösteren medya da daha kısıtlı.





Bu açıdan diyorum ya Macaristan ile Rusya kırması diyebileceğim bir politik rejim var Türkiye’de.





Şimdi bunları düşünüp hüzünleniyorum…





Türkiye nereden nereye geldi…





Şu an Batı medeniyetiyle ilişkimiz pamuk ipliği kadar zayıf. Son 200 senelik tarihimizde ilk kez durum bu dereceye tırmandı.





Osman Kavala bildirisine imza atan büyükelçiler dün başını ABD’nin çektiği bir iyi niyet açıklaması yaparak geri adım attılar, "Türkiye’yi kaybetmek istemiyoruz" dediler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da buna olumlu karşılık vererek çok doğru yaptı ama bu temel hakikat değişmiyor.





Biz Türkiye olarak Batı’dan kopuyoruz."