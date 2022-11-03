Samanyolu Haber /Gündem / Nagehan Alçı, Mahir Ünal’ı örnek gösterdi, bazı gazetecilere seslendi /03 Kasım 2022 13:43

Nagehan Alçı, Mahir Ünal’ı örnek gösterdi, bazı gazetecilere seslendi

“Mahir Ünal’ın tasfiyesi bence ideolojik oportünizm tuzağına düşen tüm siyasetçilere, akademisyenlere ve gazetecilere ders niteliğinde”

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Habertürk yazarı Nagehan Alçı, tepki çeken "Kültür devrimi olarak Cumhuriyet bizim alfabemizi, dilimizi, bütün düşünmemizi yok etmiştir" açıklamasına gelen tepkilerin ardından görevinden “affını” isteyen AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal için, “kendi kendine suikast” yorumunu yaptı. Alçı, “Mahir Bey, aslen inanmadığı ideolojik yaklaşımları savuna savuna en sonunda bizzat o yaklaşımlar tarafından tasfiye edildi” dedi.

“Mahir Ünal’ın hikayesinde hem siyasetçiler hem de aydınlar için büyük bir ibret var bence” diyen Alçı, şöyle devam etti:
“Siz konjonktür gereği inanmadığınız siyasi ideolojileri benimsemiş gibi oportünist davranışlara girerseniz bir gün gelir ve bizzat yaranmaya çalıştığınız o ideoloji tarafından da böyle yutulursunuz.
Aynı yanılgıya düşen gazeteci arkadaşlarıma da bu yazıyla seslenmek istiyorum... Zenci olduğunuz halde Michael Jackson tarzı ameliyatla beyaz görünmek istemek gibi bir travmatik durum bu. Ne yaparsanız yapın sizin beyaz olmadığınızı bilirler. Belki konjonktürel menfaatleri gereği size ‘beyaz gibi’ davranırlar ama vakti geldiğinde zenciliğinizi size hatırlatırlar. Çünkü o siyasi ideolojilerin gerçek sahipleri aslında sizin ne olduğunuzu çok iyi bilirler. Samimiyetsiz hareketleriniz onları sadece bıyık altından gülümsetir. Oportunist olduğunuzu görürler ve vakti geldiğinde de sizin biletinizi bizzat onlar keserler.”
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