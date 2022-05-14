Nagehan Alçı şaşırtmadı, bir gün öyle bir gün böyle

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz gezisine katılmasından sonra çok tartışılan ve İmamoğlu’nun eleştirilerin hedefinde olmasına neden olan gazeteci Nagehan Alçı muhalif saflara geçtiği yönündeki haber ve yorumlarla ilgili açıklama yaptı.



"SİZİN MAHALLEYE TRANSFER OLMAYA NİYETLİ DEĞİLİM"



Son günlerde iktidara yönelik eleştirileriyle de anılan Alçı; “Endişe etmeyin, 'Sizin mahalle'ye transfer olmaya hiç niyetli değilim” dedi.



Habertürk yazarı Nagehan Alçı bugünkü “Türk siyasal hayatında Canan Kaftancıoğlu olayı” başlıklı yazısında konuyla ilgili şunları yazdı:



“Endişe etmeyin, benim CHP'li olduğum, CHP'yi destekleyeceğim falan yok. "Sizin mahalle"ye transfer olmaya hiç niyetli değilim. Benim mahallem tüm Türkiye ve dünya. Ama yeri geldiğinde gazetecilik sorumluluğu gereği ‘Bu cadde çıkmaz sokak’ diye haykırmasını, karşı çıkmasını bilmek gerekir. Yapmaya çalıştığım bu.



“Düşünüyorum, 1924'te yaşayan bir yazar olsam CHP'ye değil Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'na destek verirdim. 1930'de ise çok net bir şekilde Serbest Cumhuriyet Fırkası'na...Her ikisi de bana göre devrin CHP'sinden daha ilerici ve daha özgürlükçü partilerdi. Daha önce de yeri geldiğinde paylaştığım bu fikirlerim asla değişmiş değil. Ama eğer CHP tek parti rejiminin Terakkiperver ve Serbest Fırka'ya yaptığı muameleyi bugünkü rejim CHP'li siyasetçilere yapmaya kalkarsa işte orada CHP'nin hakları ve CHP'lilerin özgürlükleri için sonuna kadar mücadele ederim.



CHP'nin siyasi ideolojisini benimsemediğim halde yaparım bunu, demokrat olduğum için yaparım. İşte Canan Kaftancıoğlu'na gelen siyasi yasak ve hapis kararına karşı net tavrımın nedeni bu. Demokratlık..."