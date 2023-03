Nagehan Alçı'nın davasında 'skandal' uygulama

BERAAT KARARI VERİLMİŞTİ





"BU BİR SKANDALDIR"





İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Nagehan Alçı, 10 Kasım 2018’de “80 yılın ardından başka bir Atatürk” başlıklı bir yazı kaleme almıştı.Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümünde kaleme alınan bu yazıda, “Atatürk, kadınlardan bir erkek olarak sürekli hizmet bekleyen ve kadınlarını eve ait gören maço bir erkekti” ifadeleri yer almıştı.Alçı gelen tepkiler üzerine yazısındaki bu ifadeleri kaldırmıştı.Kırmızı Kedi Yayınevi’nin sahibi Haluk Hepkon, kişisel Twitter hesabı üzerinden Nagehan Alçı’nın bu yazısına ithafen, “Nagehan Alçı... Menfaat ya da nakit karşılığında her şeyi yazabilen, her türlü rezilliği yapabilen bir organizmaydı” paylaşımında bulunmuştu.Nagehan Alçı, paylaşımın ardından 2018 yılında Haluk Hepkon hakkında suç duyurusunda bulundu.Haluk Hepkon'un cezalandırılması için 2019 yılında iddianame düzenlendi. Hepkon'un avukatları tarafından yapılan savunmada, "Kaba sözdür, rencide edebilir ama hakaret değildir. Düşünce özgürlüğü kapsamında kötü söz olarak algılanabilir" denildi.Yerel Mahkeme, Haluk Hepkon'un yaptığı paylaşımda hakaret unsuru olmadığına yönelik beraat karar verdi. Bu karar sonrası Nagehan Alçı yerel mahkemenin kararını İstinaf Mahkemesi'ne götürdü. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 34. Ceza Dairesi'nin verdiği kararda Nagehan Alçı'nın başvurusunu reddederek, yerel mahkemenin beraat kararını onadı.Ancak Nagehan Alçı'nın avukatları "Kanun Yararına Bozma" yoluyla Haluk Hepkon hakkında verilen beraat kararının bozulmasını istiyor.Hepkon'un avukatı Ruşen Gültekin ise bu başvuruyu skandal olarak nitelendirdi.Avukat Ruşen Gültekin Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, "Bugün biz UYAP'ta Nagehan Alçı'nın avukatlarının "Kanun Yararına Bozma" yoluna başvurduklarını gördük. Oysa Kanun Yararına Bozma yoluna Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) 309. maddesine göre, sadece Yargıtay ve istinafta kesinleşmeyen hakim kararlarına karşı gidilebilir" dedi.Bu başvurunun skandal olduğunu söyleyen Gültekin, "Her nasıl olduysa bunu Alçı'nın avukatları atlamış, sanki bu karar istinafta kesinleşmemiş gibi kanun yararına bozmaya başvurmuş. Bu skandaldır" ifadelerini kullandı.