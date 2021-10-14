Samanyolu Haber /Gündem / Nagehan Alçı'ya ŞOK: Siz Türkiye'de toplumsal gerilimin mimarlarından birisiniz /14 Ekim 2021 11:17

Nagehan Alçı'ya ŞOK: Siz Türkiye'de toplumsal gerilimin mimarlarından birisiniz

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Nagehan Alçı'ya "Ben sizi son 10 senede, Türkiye'deki toplumsal gerilimin mimarlarından biri olarak görüyorum" diye konuştu.

Nagehan Alçı, son 10 senede Türkiye’deki toplumsal gerilimin mimarlarındandır

Zafer Partisi kurucusu Ümit Özdağ, Habertürk'te katıldığı bir programda Nagehan Alçı tarafından yöneltilen soruya "Ben sizi son 10 senede, Türkiye'deki toplumsal gerilimin mimarlarından biri olarak görüyorum" diyerek yanıt verdi.

Nagehan Alçı, Özdağ'a "Toplumsal gerilim çok artarsa, karşılıklı seçim atmosferinde çatışmalar başlayabilir. O yüzden 'Muhalefet parlamenter sisteme geçmek istiyorsa bir şekilde iktidarı ikna etmeli, birlikte oturarak parlamenter sisteme geçişin yolu aranmalı' demiştim. Siz de parti programınıza çok güçlü bir şekilde parlamenter sisteme geçişi yazdınız. Dolayısıyla sizin sistem değişikliğiyle ilgili nasıl bir yol haritanız var?" sorusunu iletti.

'Galiba tehlikeli bir oyun oynadığınızı siz de gördünüz'

Soruya yanıt veren Özdağ ise şu ifadeleri kullandı:
"Nagehan Hanım, sizin bu tespiti yapmanızı değerli buluyorum. Türkiye'nin toplumsal gerilimin zirvesini yaşadığını ifade etmeniz önemli. Çünkü ben sizi son 10 senede Türkiye'deki toplumsal gerilimin mimarları olarak görüyorum. Bu 10 sene içerisinde Erdoğan'ın toplumu germe ve kavga hazırlama politikalarının öncü isimlerinden biri olduğunuzu düşünüyorum. Ama galiba tehlikeli bir oyun oynadığınızı siz de gördünüz ki, parlamenter demokrasiye dönelim diyorsunuz."
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Nagehan Alçı, son 10 senede Türkiye’deki toplumsal gerilimin mimarlarındandır

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