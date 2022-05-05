Samanyolu Haber /Gündem / O esnaf konuştu: Nagehan Alçı gibi vasat insanların hayatımızı yönlendirmesine karşıyım /05 Mayıs 2022 07:59

O esnaf konuştu: Nagehan Alçı gibi vasat insanların hayatımızı yönlendirmesine karşıyım

Che'nin posterinin fotoğrafını çekmeye çalışan Nagehan Alçı'ya Rize'deki esnaf tepki gösterdi. Dükkan sahibi Aksoy, tepkisinin nedenini "Vasat insanların hayatımızı yönlendirmesine karşıyım" diye anlattı

'Nagehan Alçı gibi vasat insanların hayatımızı yönlendirmesine karşıyım

Rize'nin Fındıklı ilçesinde bir dondurmacıya giren Nagehan Alçı, duvarda asılı Ernesto Che Guevara posterinin fotoğrafını çekmek istedi. Ancak işletme sahibi Ş. Aksoy buna teki göstererek Alçı'nın fotoğrafı çekmesine izin vermedi ve kısa süreli bir tartışma yaşandı. İşletme sahibi Aksoy, o anlarda yaşananları Cumhuriyet'ten Sinem Nazlı Demir’e anlattı.

Nagehan Alçı 'yamyam' dediği Che Guevara'nın fotoğrafını çekmek istedi, esnaf izin vermedi: 'Özür dileyeceksiniz'Nagehan Alçı 'yamyam' dediği Che Guevara'nın fotoğrafını çekmek istedi, esnaf izin vermedi: 'Özür dileyeceksiniz'

“VASAT İNSANLARIN HAYATIMIZI YÖNLENDİRMESİNE KARŞIYIM”

Fındıklı'da bir dondurma dükkanı olduğunu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ziyareti nedeniyle kalabalık yaşandığını belirten Aksoy, 'tırnak içinde gazetecilerin' dükkanına giriş yaptığını söyledi.

Aksoy’un, dükkanına dondurma almaya gelen kişilerden biri de Nagehan Alçı'ydı ve Alçı'nın duvarda asılı Ernesto Che Guevara posterini çekmeye çalıştı. Durumu fark eden Aksoy ise Alçı’ya tepki gösterdi.

Aksoy o anları şu şekilde anlattı:

''Ben Nagehan Alçı’dan ve eşinden hiç hazzetmem. Ben merkezci, üsttenci, 'snop' bile denilemeyecek kadar vasat insanların hayatımızı yönlendirmesine karşıyım. Birden benim dükkana girdiler, eşim de o an tanıyamadığı için dondurma vermiş. Nagehan Alçı da Che’nin fotoğrafını çekmeye çalıştı. Onu görünce ‘Siz, katil dediğiniz bir insanın neden fotoğrafını çekmeye çalışıyorsunuz?’ dedim. ‘Dünyaya aittir, ben de İstanbul Sözleşmesi ile ilgili yazılar yazdım’ gibi cümleler kurdu. 'Yazabilirsiniz ama o sizin Che’ye, Deniz Gezmiş’e katil demenizi değiştirmez' dedim.

“BU TOPLUMU ÇÜRÜTMELERİNE VE VASATLIKLARINI İTİRAZ ETMELİYİZ”

Her devrin adamları bunlar. Ben o fotoğrafı çok karanlık zamanlarda astım. Bize yapılanları, ötekileştirilmemizi, yok sayılmalarımızı unutmamalıyız. Bu toplumu çürütmelerine ve vasatlıklarını itiraz etmeliyiz. Bank Asya’dan kredi alıp da üstüne yatmamış gibi... Gerçekten itibarı hakediyorlar mı? Bu topluma ne verdiler?''

CHE İÇİN YAMYAM DEMİŞTİ

2011'de CNN Türk ekranlarında yayınlanan bir programda Enver Aysever ve Nagehan Alçı arasında bir tartışma çıkmıştı.

Tartışmada Aysever'in "Che ve Deniz Gezmiş gibi isimler hakkında uluorta konuşmak haddin değil" demesi üzerine Alçı, Che için "Bu adam bir barbardır, bir yamyamdır. Binlerce insana, muhalifine kendi bizzat hakimlik yaptı, katletti" ifadelerini sarf etmişti.
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