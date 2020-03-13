Nakit sıkıntısı altın bozdurdu

SAMANYOLUHABER- Koronavirüs salgını dünya piyasalarını vurdu. Üretim ve tüketimdeki düşüşün ekonomik krize yol açacağı endişeleri ile sadece Amerikan Borsası son bir ayda yüzde 30'a yakın değer kaybetti.





Alman Borsası'nda DAX endeksinin toplam piyasa değeri 850 milyar euroya kadar geriledi.





Piyasalardaki tarihi düşüş yatırımcıların nakit ihtiyacını had safhaya çıkarınca 1.700 doların eşiğine gelen altının onsu (31,1 gram) kâr satışlarının etkisi ile 1.580 dolara kadar indi.





MERKEZ BANKALARI YANGINI SÖNDÜREBİLECEK Mİ?





Hisse senetlerinde bu hafta görülen satış dalgası teminat tamamlama çağrılarını tetikledi ve yatırımcılar bu sebeple nakite dönmek için fırsatları değerlendirmeye çalıştı.







"Güvenli liman" diye nitelenen altın hafta başında 2013'ten bu yana en yüksek seviyeye tırmanmıştı. Nakit ihtiyaçlarını karşılamak için devam eden satışların etkisi ile altında 2016'dan bu yana en büyük haftalık kayba imza atılabileceği belirtiliyor.





Hisse senetlerinde sert düşüşler ve Koronavirüs salgınının vurduğu reel sektör karşısında merkez bankalarının teşviklerinin küresel ekonomiyi resesyon tehlikesinden kurtarıp kurtaramayacağı bilinmiyor.





ÇİN'DE ÜRETİM AZALINCA DEĞERLİ METALLERE TALEP DE AZALDI





Diğer değerli metalleden, spot gümüş yüzde 3,1 kadar düşerek 2019 yılı temmuzdan bu yana en düşük seviyeye indi.





Platin 2003 yılından bu yana en düşük seviyesinden kapandıktan sonra yüzde 4 tırmandı ve paladyum yaklaşık yüzde 20'lik kaybın ardından yüzde 5,1 sıçradı.





Her iki metal de perşembe günkü kayıpları ile ayı piyasasına girdi.







Paladyum, Koronavirüs'ün ekonomi üzerindeki etkisinin yanında Çin'de azalan otomobil satışları, piyasadaki arz açığı dolayısıyla geçen ay tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkan fiyatları vurması ile birlikte diğer değerli metallere kıyasla daha büyük bir darbe aldı.