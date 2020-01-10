Nakliyeciler de yeni havalimanından şikâyetçi

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener Eldener, “Lojistik şirketleri hâlâ hem Atatürk hem de İstanbul Havalimanı’nda çalışmak zorunda kalıyor. Çift terminalde çift personelle çalışmak ekstra maliyet. Ofis kiraları metrekarede 100 Avro’yu aşıyor. AVM kiralarından daha yüksek bedel ödüyoruz. Atatürk’e sadece kargo uçakları iniyor. Ancak İstanbul Havalimanı’ndan uçan yolcu uçaklarına da kargo yüklüyoruz. Bu durum da maliyetleri artırıyor.” diye konuştu.





LOJİSTİK SEKTÖRÜ 2020'DE İYİLEŞME BEKLEMİYOR





UTİKAD’ın hazırladığı Lojistik Sektöründe Eğilimler ve Beklentiler Araştırması 2019 raporuna göre, lojistik sektörü temsilcileri 2020’de finansal iyileşme beklemiyor.





Yabancı yatırımın aynı seviyede kalmasını bekleyen lojistikçilerin, ülkenin makro ekonomik hedeflerini gerçekleştirmesine yönelik güveni de düşük.