Naksan Holding yağmasının altından Egemen Bağış çıktı

15 Temmuz sonrası gasp edilen Naksan Holding’in şirketleri değerinin çok altında fiyatlara satılmaya devam ediliyor.

Naksan Plastik gibi holdinge ait olan Adularya Enerji santralinin de değerinin çok altına satılmaya çalışıldığı ortaya çıktı. Adulerya Enerji’nin yağmalanmasına Çek Büyükelçisi olan eski bakan Egemen Bağış’ın aracılık yaptığı belirlenirken, Nakıboğlu Ailesi yaptığı açıklama ile usulsüz satışa tepki gösterdi.

SEBAHATTİN YILDIZ’I EGEMEN BAĞIŞ YÖNLENDİRİYOR Nakıboğlu Ailesi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Naksan Holding şirketlerinden Naksan Plastik’in devleti soyma senaryosu olarak ihaleden 4 gün önce kurulmuş Kimpack firmasına değerinin çok altına satılıp devir işleminin hukuksuzca yapıldığı belirtilerek, “Devleti soymak ve devleti zarara sokmak için Çekya Büyükelçisi eski Bakan Egemen Bağış Adularya’nın usulsüz satışına aracılık etmektedir. Yıldızlar SSS Holding şirketinin sahibi Sebahattin Yıldız Egemen Bağış yönlendirmesi ile devleti soymak için adım adım ilerlemektedir” deniliyor.

Nakıboğlu Ailesi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:Nabıkoğlu Ailesi’nden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

“Naksan Holding şirketlerinden Naksan Plastik, devleti soyma senaryosu olarak ihaleden 4 gün önce kurulmuş Kimpack firmasına değerinin çok altına satıldı ve devir işlemi hukuksuzca yapıldı.

Şimdi ise Naksan Holding’in bir diğer şirketi olan Adularya Enerji santralinin aynı şekilde hukuksuzca ve değerinin çok ama çok altına hızlıca satışı gerçekleştiriliyor. Hemde bunu devletin yetkilileri göz göre göre kendi sosyal medya sayfalarından paylaşarak yapıyorlar.

Adularya Enerjinin kuruluş sırasında 485 Milyon Euro tutarında olan krediyi Çek Cumhuriyeti bankasından aldığını buradan bildirmiştik. Bu krediyi ödeyeceğine dair Naksan Holding bünyesindeki en büyük firma olan Naksan Plastik garantör olmuştu.













BAĞIŞ, HUKUKSUZ SATIŞA ARACILIK EDİYOR

CEB’e yani Çek Cumhuriyeti Bankasına ödemeler Adularya Santralinin açılışından sonra yapılmaya başlanacak diye anlaşmada madde olmasına rağmen ve enerji santralinin açılışı bu zamana kadar devlet tarafından ertelenen ve hukuki olarak bir sorun olduğunda İngiliz Mahkemeleri aracı olacağı yazılı olan anlaşmalar olmasına rağmen, Devleti soymak ve devleti zarara sokmak için Çekya Büyükelçisi eski Bakan Egemen Bağış Adularya’nın usulsüz satışına aracılık etmektedir.





DEVLETİ DE ZARARA UĞRATIYORLAR

Yıldızlar SSS Holding şirketinin sahibi Sebahattin Yıldız, Egemen Bağış yönlendirmesi ile devleti soymak için adım adım ilerlemektedir. 5 Temmuz 2022 tarihinde yapılacak Adularya ihalesinin kazananının şimdiden belli olduğunun ve arka planda Sebahattin Yıldız’ın alacağı söylenmektedir.





Egemen Bağış, Türkiye’deki Yıldızlar SSS Holding’e 485 Milyon Euro olan kredi borcunu temlik ile 70 Milyon Euro karşılığında devrine aracılık yapmıştır. Hukuki bir terim olan temlik bir alacağın, tüm hak ve sorumlulukları ile birlikte üçüncü bir tarafa devredilmesine denir.





ÇOK DÜŞÜK FİYATTAN ALIYORLAR

Bu sayede hem Çek Bankasına TMSF’nin ödemesi gereken parasını ödememiş olacaklar hem de Adularya’nın normal yollarla satışından dolayı devletin kasasına girecek olan varlıkları kendilerinin belirlediği kişiye çok ama çok alt fiyata aktarılmasını sağlamış olacaklardır.





Bu ilk anlaşmalardan sonra Naksan Holding’in merkezi olan Gaziantep ilinin Ticaret Odası heyeti Egemen Bağış’ı ziyaret ederek bu yapılacak devrin sessizce yapılması için arka plan görüşmelerinde bulunmuşlardır.





Bekleyelim görelim, bu senaryonun sonu nasıl bitecek. Aslında biz her şeyi biliyoruz. Sağduyulu, devletini seven bürokratlar bazı bilgileri bize de iletiyorlar. Kimin nerede ne yaptığına dair elimizde bilgi ve belgeler bulunmaktadır. Hukukun olmadığı herkesin bir güce dayanarak ahlaka ve hukuka aykırı eylemleri elbet bir gün gerçek yargının var olduğu bir düzende sorgulanacaktır.





SORUMLULAR HESABINI VERECEK

Bizler aile olarak emek vererek 60 yıla aşkındır yapmış olduğumuz işlerin, kurmuş olduğumuz şirketlerin bu şekilde yağma talan edilmesine asla izin vermeyeceğiz.





Devlet, TMSF ve diğer kurumlar arkasına devleti alıp her türlü çirkefliği yapan Yıldızlar SSS Holding ve devletteki görevini kötüye kullananlar şunu bilmelidirler ki; bir gün gerçek bir hukuk adil bir mahkeme kurulacak ve bunun hesabını vereceklerdir!”