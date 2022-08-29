Naksan Plastik’in gaspı şemayla anlatıldı: Kimler yok ki?

Nakiboğlu ailesi, Naksan Plastik’in 3’te 1 fiyata TMSF tarafından Aby Plastik’e satışındaki usulsüzlükleri kamuoyu ile paylaştı. Aile, şirketin gaspında yer alan isimleri tek tek ifşa ederken, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarında adı geçen Hasan Yeşildağ, eski TMSF Başkanı Muhiddin Gülal gibi isimlerin sorumluluğuna dikkat çekti.







MAHKEME KARARI BEKLENMEDEN SATILDI

Gaziantep’te Nakiboğlu ailesine ait, Naksan Holding bünyesinde bulunan, Türkiye’nin en büyük fabrikalarından biri olan Naksan Plastik, 15 Temmuz’dan sonra el konularak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi. TMSF, 2020 yılında Naksan Plastik’i kesinleşmiş mahkeme kararını beklemeden satışa çıkardı. Ancak alıcı çıkmayınca satış iptal edildi. Bu kez de 2021 yılında yeniden satışa çıkıldı. Ertelen ihale de yenilenince piyasa değeri 2,7 milyar TL olan Naksan Plastik, 1 milyar 245 milyon TL’ye Aby Plastik’e satıldı. Rekabet Kurumu da Nisan ayında satışa onay verdi.





GASPTA ERDOĞAN’IN FEDAİSİ HASAN YEŞİLDAĞ DA BULUNUYOR

Nakiboğlu ailesi Naksan Plastik’in satışındaki usulsüzlükleri hazırladıkları internet sitesi ve şema ile kamuoyu ile paylaştı. Hazırlanan şemada Sedat Peker’in iddialarında da ismi geçen, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın cezaevi arkadaşı Hasan Yeşildağ’ın gizli ortağı olduğu Yapı Yapı firması, eski TMSF Başkanı Muhiddin Gülal gibi isimler yer alıyor. Nakiboğlu ailesinin “Naksan Plastik nasıl gasp edildi?” başlığıyla yayınladığı belge, şema ve dokümanlarda, Naksan Plastik’in satışında rol alan isimler tek tek ifşa edildi.





GASPIN YÖNETMENLİĞİNİ HASAN YEŞİLDAĞ YAPTI

Ailenin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:





“Hasan Yeşildağ’ın gizli ortağı ve Zafer Yıldırım’ın sahibi olduğu Yapı & Yapı şirketi tarafından senaryo yazılıp yönetmenliğini de Hasan Yeşildağ’ın yaptığı bir dizi film gibi Naksan Plastik gasp edilmiştir.

Bu gaspı gerçekleştirmek için eski TMSF Başkanı Muhiddin Gülal @GulalMuhiddin yeğeni Ahmet Gülal’ı görevlendirmiştir. Ahmet Gülal, ERS Gümrük’te işe başlamış ve tek tek TMSF tarafından kayyum atanan şirketlerin gümrük işlerinin ERS Gümrük’e geçmesini sağlamıştır.





LÜTFİ ABAY, HASAN YEŞİLDAĞ’A KOMİSYON ÖDEDİ

ERS Gümrük firmasının sahibi Ersin Oturak’da @ERSNOTURAK bu gaspın gerçekleşmesi için Naksan Plastik’de çalışan Esra Nakiboğlu ve Enis Sarılarlı ile birlikte çalışarak Naksan Plastik’in usulsüzce Kimpack Plastik olmasını sağlamışlardır.

Naksan Plastik gaspı için Lütfi Abay @LutfiAbay, Hasan Yeşildağ’a komisyon ödemiştir. Hala ERS Gümrük’e komisyon ödemeye devam etmektedir.”











