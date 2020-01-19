Nakşibendi şeyhine silahlı saldırı!

Nakşibendi şeyhi Muhammed Ziyaeddin’in torunu ve bölgenin kanaat önderlerinden Bitlis Güroymak (Norşin) Medresesi Başmüderrisi Seyda Abdülkerim Çevik silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.







Şeyh Abdülkerim Çevik’in yanına gelen bir kişi kendisinden arkadaşıyla olan ihtilafını İslam fıkhına göre gidermesini talep etti.





İki tarafı da dinleyen Çevik karşı tarafı haklı buldu. Aleyhine karar verilen kişi durumu kabul etmeyerek Çevik’i silahla öldürdü.





Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Çevik’in cenazesi Şeyh Abdurrahmani Taği Kabristanında toprağa verilecek.





Güroymak Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.





AKRABASI MÜFİD YÜKSEL: SIRADAN BİR OLAY DEĞİL





Çevik ile akraba olan araştırmacı yazar Müfid Yüksel, cinayetin medresede yaşandığını belirterek, "İki aile arasındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle arabuluculuk yapıyor. Bizim geleneğimizde arabuluculuk yapılan yere silah sokulduğu görülmemiştir." dedi.





Yüksel, "Sıradan bir olay değil. Tıpkı İsmailağa Cemaati’nde Bayram Ali Öztürk Hoca’nın öldürülmesi gibi perde arkasında başka bir şey olan planlı bir cinayet." ifadelerini kullandı.