Samanyolu Haber /Gündem / Nakşibendi şeyhinin katil zanlısı AKP'li Belediye Başkanvekili'nin oğlu çıktı /20 Ocak 2020 14:18

Nakşibendi şeyhinin katil zanlısı AKP'li Belediye Başkanvekili'nin oğlu çıktı

Miras konusunda anlaşmazlık üzerine konuyu yargı yerine şeriata taşımak için Nakşibendi Şeyhi Abdulkerim Çevik'e başvurulduğu ortaya çıktı.

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Bitlis'te dün öldürülen Nakşibendi tarikatı şeyhi Abdulkerim Çevik cinayetinin katil zanlısı Yakup Şeflekçi'nin, AKP'li Tatvan Belediye Başkanvekili Mazhar Şeflekçi'nin oğlu olduğu ortaya çıktı.

Halk TV'nin haberine göre, Mazhar Şeflekçi ile oğlu Yakup Şeflekçi ve yeğenleri arasında miras konusunda anlaşmazlık çıktığı öne sürüldü. Anlaşmazlık üzerine konuyu yargı yerine şeriata taşımak için Nakşibendi Şeyhi Abdulkerim Çevik'e başvuruldu.

Çevik'in Mazhar Şeflekçi ve oğlu Yakup Şeflekçi'yi haksız bulması üzerine Yakup Şeflekçi şeyhi başından vurarak öldürdü.

Şeflekçilerin, Nakşibendi tarikatına mesup oldukları ve Abdulkerim Çevik'in de müridi oldukları belirtilirken; Çevik ailesinin de Şeflekçilerin köyü olan Tatvan'ın Benekli (Çulhur) köyünde evleri ve arazileri olduğu iddia edildi.

NE OLMUŞTU?

Bitlis'te Nakşibendi tarikatının ileri gelenleri arasında olduğu ifade edilen Bitlis Güroymak (Norşin) Medresesi'nin Başmüderrisi Şeyh Abdülkerim Çevik, uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü.
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