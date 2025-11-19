Samanyolu Haber /Gündem / Namık Tan ne dedi? Hakan Fidan neden sus pus oldu? /19 Kasım 2025 18:30

Namık Tan ne dedi? Hakan Fidan neden sus pus oldu?

CHP İstanbul milletvekili, eski büyükelçi Namık Tan, TBMM’de Dışişleri Bakanlığı bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada söyledikleri gündem olurken. Fidan sessiz kalmayı tercih etti.

SHABER3.COM

CHP İstanbul milletvekili, eski büyükelçi Namık Tan, TBMM’de Dışişleri Bakanlığı bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a hitaben açıklamalarda bulundu.

YÜZ KIZARTICI İŞLER

Tan “Mahiyetinizdeki personel yüz kızartıcı işlere bulaşıyorsa bunlarla ilgili soruşturmayı yürütme konusunda baş sorumlu sizsiniz” dedi ve şunları söyledi:

“Bakanlıkta yüz kızartıcı işlere bulaşanlar var. Batum Türkiye’de kirli işlere bulaşanların kaçış yeri oldu. Burada görevli başkonsolosun bir kumarhanede çekilmiş fotoğrafları dolaşıyor. Bu nedenle suç örgütlerinin baskısı altında kaldığını iddia edenler de var. Eşi de Ankara’dan sonra Batum’da da güzellik merkezi açmış. Başkonsolosluk resmi araçları, Batum ve Ankara arasında güzellik malzemesi taşıyor. Başkonsolosluk ve rezidans binalarından sosyal medya fenomenleriyle yapılan reklamlar yayınlanıyor.”

Bu iddialar karşısında Dışişleri Bakanlığı cephesinden herhangi bir açıklama gelmemesi dikkatlerden kaçmadı.
