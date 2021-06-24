Samanyolu Haber /Gündem / "Namusun varsa gözaltına aldırsana" /24 Haziran 2021 09:14

"Namusun varsa gözaltına aldırsana"

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya hesabından AKP Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Korkmaz Karaca'ya ilişkin iddialar öne sürdü. Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da çağrıda bulunarak Karaca'yı gözaltına aldırmasını istedi.

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Karaca'nın Sezgin Baran Korkmaz'ın verdiği arabayı kullandığını öne süren Peker, Korkmaz ile ilgili tartışmaların başlaması ile söz konusu arabayı bir ilaç firmasına yolladığını iddia etti. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslenen Peker, ''Bu şahsın danışmanlık adı altında birçok kuruluştan para alması sence etik mi? Eğer ki etik ise başta Sütaş firmasının sahibi olmak üzere birçok firmanın da özel işlerini halledip ekstradan elden ne kadar avanta aldığını biliyor musun?'' ifadelerini kullandı. 

Peker'in paylaşımları şöyle: 

''1-süslü sülü; garip gurebaları, fakir fukaraları gözaltına alıyorsun ya, al sana suç duyurusunda bulunuyorum. Eğer namusun varsa Korkmaz Karaca’yı da gözaltına aldırsana. Kendisi Ak Parti yerel yönetimler başkan yardımcısı, ayrıca da cumhurbaşkanlığı ekonomi politika kurulu üyesi

2-süslü sülüman, bu şahıs Sezgin Baran Korkmaz’ın kendisine hediye ettiği Audi a8 arabayı kullanıyordu. Bu olaylar karışınca arabayı Sezgin Baran Korkmaz’ın Sancaktepe’deki Biofarma isimli ilaç fabrikasına yollayıp bıraktı.

3-Ayrıca bu şahsın danışmanlık adı altında birçok kuruluştan para alması sence etik mi? Eğer ki etik ise başta Sütaş firmasının sahibi olmak üzere birçok firmanın da özel işlerini halledip ekstradan elden ne kadar avanta aldığını biliyor musun?

4-Video çekmeye başlayınca bunları da anlatacağım. süslü sülü, geçinemiyoruz diyen yaşlı dayı da fetöcü müydü? Adamı niye gözaltına aldın? Kokaincilere dokunmazsın, rüşvetçi siyasilere dokunmazsın, nerde bir garip var onların tepesine binersin.

5-Kıymetli kardeşlerim, muhalif milletvekillerine ve gazetecilere bu tweetlerimi iletin ve baskı kurun. Görelim süslü sülümanın vatanseverliğini. Gerçi muhalefetin hayalleri küçük olduğu için bir takmışlar 10 bin dolara, bir de iki üç yerden maaş alan yetkililere.''

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