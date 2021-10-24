Samanyolu Haber /Dünya / Nancy Pelosi anlaşmanın yakın olduğunu açıkladı /24 Ekim 2021 17:50

Nancy Pelosi anlaşmanın yakın olduğunu açıkladı

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Joe Biden’ın altyapı ve ‘Build Back Better’olarak bilinen sosyal altyapı paketinin gelecek hafta Kongre’de oylanmasını beklediğini söyledi.

SHABER3.COM

Amerika'nın Sesi internet sitesinde yer alan habere göre Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, sosyal altyapı paketi konusunda Kongre’nin bir anlaşmaya yakın olduğunu söyledi.

Pelosi, Başkan Joe Biden’ın altyapı ve ‘Build Back Better’olarak bilinen sosyal altyapı paketinin gelecek hafta Kongre’de oylanmasını beklediğini söyledi.

Pelosi bu açıklamalarını CNN televizyonuna yaptı.

Demokratlar sosyal altypaı paketi konusunda bir süredir bir uzlaşmaya varamıyordu.

Söz konusu paketi Senato’da tek başlarına geçirmeye çalışan Demokratlar için her bir oyun önemi var. Çünkü 100 üyeli Senato’da 50 Demokrat 50 Cumhuriyetçi bulunuyor.

Demokratlar, Başkan Yardımcısı Kamala Harris’le oylamada kilidi çözmeyi umuyor.

Pelosi, ücretli aile izninin sosyal altyapı paketinde 4 hafta olmasının beklendiğini kaydetti.

Pelosi ayrıca Başkan Biden’ın iklimle ilgili hedeflerini karşılayacak bazı unsurların da pakette yer alacağını söyledi.

Bu arada Maliye Bakanı Jenet Yellen da paketle ilgili açıklamalarda bulundu.

CNN televizyonuna konuşan Yellen, sosyal altypaı paketine kaynak oluşturmak için Amerika’nın seçenekleri olduğunu belirtti.

Demokrat Arizona Senatörü Krysten Sinema’nın paket için şirket vergileriyle yıllık geliri 400 bin doların üzerinde olan Amerikalılar’a yönelik vergi artışına karşı olduğu mesajını vermişti.

Temsilciler Meclisi’nde yenilikçi kanadı temsil eden Demokratlar sosyal altyapı paketi Senato’dan onay almadan 1 trilyon dolarlık altyapı paketini oylamayı reddediyor.

İlk etapta 3,5 trilyon dolar olarak kamuoyuna sunulan sosyal altyapı paketi Amerikan medyasına göre Demokrat Parti içindeki itrazlar nedeniyle 2 trilyon dolara düşmüş durumda.
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