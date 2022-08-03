Nancy Pelosi Tayvan'dan ayrıldı

Dünyanın Ukrayna-Rusya savaşına kilitlendiği bir dönemde gözlerin Uzak Doğu'ya dönmesine neden olan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin sona erdiği ifade edildi.







Evrensel'de yer alan habere göre Çin'de yasama organı işlevi gören Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK), ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretini kınadı. Tayvan'dan ayrılan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ise "Amerika ve Tayvan'ın ekonomik bağlarını nasıl derinleştirebileceğini, güvenlik ortaklığımızı nasıl daha da güçlendirebileceğimizi ve ortak demokratik değerlerimizi nasıl savunabileceğimizi tartıştık" açıklaması yaptı. Pelosi ve beraberindeki heyet Güney Kore ve Japonya'yı ziyaret edecek. Çin'de yasama organı işlevi gören Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK), ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretini kınadı. Tayvan'dan ayrılan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ise "Amerika ve Tayvan'ın ekonomik bağlarını nasıl derinleştirebileceğini, güvenlik ortaklığımızı nasıl daha da güçlendirebileceğimizi ve ortak demokratik değerlerimizi nasıl savunabileceğimizi tartıştık" açıklaması yaptı. Pelosi ve beraberindeki heyet Güney Kore ve Japonya'yı ziyaret edecek.

"ÇİN MECLİSİ BU DAVRANIŞI KABUL EDİLEMEZ"





TAYVAN LİDERİ TSAİ, PELOSİ'YE ŞEREF MADALYASI VERDİ





Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK), Pelosi'nin ziyareti ile ilgili açıklama yaptı. Ziyaretin Çin'in egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlali olduğu belirtilen açıklamada "ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Çin'in tüm muhalefetine ve protestolarına rağmen, 2 Ağustos'ta Tayvan'ı ziyaret etti. Bu davranış, tek Çin ilkesinin ve Çin-ABD ilişkilerinin temelini oluşturan Üç Ortak Bildiri'deki taahhütlerini ihlal etmiş, Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü, Çin-ABD ilişkilerinin siyasi temelini zedelemiş, Tayvan'ın bağımsızlığını savunan ayrılıkçı güçlere yanlış mesaj vermiştir. Çin meclisi, bu davranışı kabul edemez ve güçlü şekilde kınar." ifadelerine yer verildi.Anayasal sistemde "güçler birliği" ilkesinin geçerli olduğu Çin'de yasama organı işlevi gören ÇUHK'yi, diğer kurumlar gibi ülkeyi yöneten Çin Komünist Partisi şekillendiriyor. Genel Kurul toplantısı yılda bir kez yapılan meclisin olağan yasama faaliyeti 150 kişilik Daimi Komite tarafından yürütülüyor.ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye Tayvan'ı ziyaretinde, ada otoriteleri tarafından "Şeref Madalyası" tevdi edildi.Pelosi, ziyareti kapsamında, bu sabah beraberindeki 5 kişilik kongre heyetiyle Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile bir araya geldi. Tsai, görüşmede, Pelosi'ye, Tayvan'daki hükümetin devamı olduğunu öne sürdüğü Çin Cumhuriyeti'nin "Uğurlu Bulutlar Düzeni" adı verilen şeref madalyası ve özel şeridini takdim etti.