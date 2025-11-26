Nano tıp uzmanı bir iftira ile 7 yıl yattı eşinin ve çocuklarının yaşadığı travmaları anlattı

26 Eylül’den bu yana tutuklu olan Şeyma Aslan’ın eşi Emrah Aslan, sosyal medya platformu X’te düzenlenen programda cezaevi süreçlerinde yaşanan hukuksuzlukları paylaştı.“Adaletin topal olduğu bir dönemde, yetkililer kör, sağır ve dilsiz rolünü oynuyor” diyen Aslan, sesini duyurabileceği başka bir mecra kalmadığını belirtti.“Doktora derecem var, bir iftirayla mesleğimden atıldım, 72 ay hapis yattım”Aslen Ağrılı olduğunu belirten Aslan, beş farklı fakülteden mezun olduğunu ve nano yapılar ile nano tıp üzerine yüksek lisans ve doktora yaptığını anlattı. Antalya’daki bir vakıf üniversitesinde çalışırken KHK ile ihraç edildiğini söyleyen Aslan, hakkında hiçbir delil bulunmadığını, bir iftira sonucu üniversiteden atıldığını ifade etti.Yaklaşık 9 yıl hapis cezası aldığını, bunun 72 ayını cezaevinde geçirdiğini aktaran Aslan, tutuklandıktan iki yıl sonra eşi Şeyma Aslan ile o dönem 11 yaşında olan büyük oğlunun da altı ay cezaevinde kaldığını söyledi.“Eşim şimdi aynı travmayı küçük kızımızla yaşıyor”Eşi Şeyma Aslan’ın bir fen lisesinde biyoloji öğretmeni olduğunu, KHK sonrası onun da işinden edildiğini anlatan Aslan, benzer suçlamalarla tutuklanan eşinin dört yıl sonra tahliye olduğunu, kendisinin de dört yıl sonra serbest kaldığını söyledi.Tahliyelerinin ardından iki yıl ailece birlikte kaldıklarını ve bu süreçte bir kız çocuklarının dünyaya geldiğini belirten Aslan, “Şimdi eşim, altı yıl önce kaldığı cezaevinde bu kez küçük kızımızla aynı travmayı yaşıyor” dedi.Yaklaşık iki ay Edirne’de tutuklu kalan anne ve bebeğin geçtiğimiz hafta nakille Antalya’ya getirildiğini ifade eden Aslan, eşinin Yargıtay aşamasında olan dosyasının henüz onanmadığını vurguladı.“Oğlum annesiz büyüyeceği düşüncesiyle ağır travma yaşıyor”11 yaşındaki oğluyla yalnız yaşadığını belirten Aslan, bakım, okul, ödev ve iş süreçlerini aynı anda yürütmenin çok zor olduğunu söyledi. Oğlunun okul başarılarının ciddi şekilde düştüğünü, ağır travmalar yaşadığını dile getirdi:“Bana ‘Mutfağa gidip kendimi bıçaklamayı düşünüyorum’, ‘Bir hafta yemek yemezsem ölür müyüm’ gibi cümleler kuruyordu. Şimdi biraz daha iyi ama annesinin tutukluluğu travmaları yeniden tetikledi.”Cezaevindeki koşullar: “40 mahkûm, 7 çocuk, hiçbir mahremiyet yok”Aslan, Edirne Cezaevindeki görüş koşullarını şu sözlerle anlattı:•“Görüş salonunda 35-40 mahkûm kadın ve çok sayıda çocuk vardı. Masalar U harfi şeklinde, mahremiyet yoktu.”•“Kızım yürümeye başladığını ilk kez açık görüşte gördüm.”•“Bir görüşte çocuğumu kucağıma almama bile izin verilmedi.”Cezaevinde üç bebeğin daha bulunduğunu söyleyen Aslan, kızının hapse 12 aylık girdiğini hatırlatarak, “Yaklaşık 40 gün sonra yaptığımız görüşte bizi tamamen unutmuştu. Bize bakmıyor, yanımıza gelmiyordu” dedi.Nakil süreci: “Tabut gibi araçta 15-16 saat yolculuk”Eşinin Antalya’ya nakil sürecinde ciddi sıkıntılar yaşadığını belirten Aslan:•“Eşimi ve çocuğumu tabut gibi nakil aracıyla 15-16 saat yolculuk ettirmişler.”•“Çocuk ağlamaktan başını cama vuruyormuş.”•“Afyon’da bir gece mola vermek zorunda kalmışlar.”Antalya’daki koğuşta 14 kişilik yere 41 kişinin sığdırıldığını söyleyen Aslan, çocuklar için uygun ortam bulunmadığını ekledi.“Bebeğe yumurta bile verilmiyor, oyuncaklar içeri alınmıyor”Bebek için temel ihtiyaçların bile karşılanmadığını ifade eden Aslan:•“Bir yumurta bile alınamıyor.”•“Kreş yok, park yok.”•“Getirdiğim plastik oyuncakları bile içeri almadılar.” dedi.Cezaevinde gündem oldukları için eşinin yönetim tarafından uyarıldığını söyleyen Aslan, eşine “Çocuğa bakamıyor” şeklinde tutanak tutulduğunu ve çocuğun gerektiğinde kurum bakımına alınabileceğinin söylendiğini aktardı.