Nargile içince bileti kesildi

Fenerbahçe yönetimi, Max Kruse’yi gönderme kararı aldı.





Sarı-lacivertli takım, 26 Mayıs tarihinde Riva’da kampa girmiş ve 6 Haziran tarihine kadar çalışmalarını burada sürdürmüştü.





Uzun bir sakatlık sürecinin akabinde takımla birlikte kampta kalan Alman oyuncu Kruse'un (sağda), Riva kampı sırasında disiplinsiz davranışlarda bulunduğu öğrenildi.







NARGİLE İÇMESİ BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLDU





Max Kruse’nin kampta nargile içtiği ve tesislerdeki alarm sisteminin devreye girmesiyle takım içinde huzursuzluğa yol açtığı bildirildi.





Bu gelişme üzerine yönetim, 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Alman yıldız ile yollarını ayırma kararı aldı.