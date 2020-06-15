Samanyolu Haber /Spor / Nargile içince bileti kesildi /15 Haziran 2020 14:06

Nargile içince bileti kesildi

Fenerbahçe, sezon başında kadroya dahil ettiği Alman Max Kruse ile yollarını ayırıyor. Futbolcunun yasak olmasına rağmen tesiste nargile içmesi bardağı taşıran son damla oldu.

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Fenerbahçe yönetimi, Max Kruse’yi gönderme kararı aldı. 

Sarı-lacivertli takım, 26 Mayıs tarihinde Riva’da kampa girmiş ve 6 Haziran tarihine kadar çalışmalarını burada sürdürmüştü. 

Uzun bir sakatlık sürecinin akabinde takımla birlikte kampta kalan Alman oyuncu Kruse'un (sağda), Riva kampı sırasında disiplinsiz davranışlarda bulunduğu öğrenildi.

NARGİLE İÇMESİ BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLDU

Max Kruse’nin kampta nargile içtiği ve tesislerdeki alarm sisteminin devreye girmesiyle takım içinde huzursuzluğa yol açtığı bildirildi.

Bu gelişme üzerine yönetim, 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Alman yıldız ile yollarını ayırma kararı aldı.
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