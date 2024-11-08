Narin cinayeti davasında Baba Arif Güran yine fenalaştı: 'Beni öldürün!'

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduğu izlenimi verildikten sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üstü 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp çalılıklarla gizlenmiş cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin davanın ilk duruşması, dün 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.





'İŞTİRAK HALİNDE ÇOCUĞA KARŞI KASTEN ÖLDÜRME'

Soruşturma kapsamında, tutuklu 12 şüpheliden 4'ü hakkında, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar'ın HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre, olay anında aynı evde olduğunun tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.





BAKANLIK VE DİYARBAKIR BAROSU 'MÜŞTEKİ' SIFATIYLA DURUŞMADA

Mahkeme Narin’in babası Arif Güran'ın ‘müşteki’, aralarında tutuklu sanıkların da bulunduğu 21 kişinin ise ‘tanık’ sıfatıyla katılması için ‘zorla getirme’ kararı çıkarıldı.





Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyarbakır Barosu da ‘müşteki kurum’ sıfatıyla duruşmaya davet edildi.





‘NARİN GÜRAN'I BOĞMAK SURETİYLE ÖLDÜRDÜKLERİ ANLAŞILMIŞTIR’

İddianamede tutuklu sanıklar için şu ifadelere yer verildi:





“Dosyada bulunan kamera görüntüleri, ifade tutanakları, adli tıp raporları, olay yeri inceleme raporları, HTS kayıtları, HTS daraltılmış baz analiz raporu, kriminal raporlar, görüşme kayıtları, cep telefonları üzerinde yapılan inceleme neticesinde elde edilen veriler, kolluk tutanakları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde izah olunan ve çelişkileriyle ortaya konulan sebeplerle şüpheliler soruşturmanın en başından itibaren çelişkili, hayatın olağan akışına aykırı, toplum düzeninin ve aile yaşantısının getirdiği genel kurallar ve teamüllere aykırı tutum ve davranışlar içerisinde olmuşlardır.





İlk günden itibaren kayıp çocuk olarak ihbarda bulunarak ve Narin Güran'ın son görüldüğü saate ilişkin çelişkiler yaratarak bulunmasını ve olayın ortaya çıkmasını engelledikleri tespit edilmiştir.





21 Ağustos günü saat 15.11 sıralarında kamera açısına son kez giren ve evine doğru çıkan patikaya yönelen Narin'in eve ulaştığı saatte dosya kapsamında bulunan HTS analiz raporları, dar alan baz çalışmasına ilişkin bilirkişi raporu dikkate alındığında, tüm şüphelilerin ikamette bulunduğunun net bir biçimde ortaya konulması karşısında zaman ve mekan birliği içerisinde olan şüphelilerin fikir ve eylem birlikteliği içerisinde iştirak iradesiyle hareket ederek, öldürme eylemi üzerinde ortak hakimiyet kurarak belirlenemeyen bir sebep ve saikle Narin Güran'ı boğmak suretiyle öldürdükleri ve üzerlerine atılı suçu müşterek fail olarak işledikleri hususunda yeterli şüphenin oluştuğu kanaatine varıldığı anlaşılmıştır. Bu nedenle şüphelilerin üzerlerine atılı 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasına karar verilmesi talep olunur.”





İLK GÜN 4 SANIK, 2 TANIK DİNLENDİ

Dosyanın kapsamlı ve tarafların sayısının fazla olması nedeniyle, muhtemel olayların önüne geçilebilmesi için duruşma salonunda, önünde ve adliye çevresinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınması için müzekkere yazan mahkemenin talebi üzerine 6 Kasım’da adliyenin çevresi bariyerlerle kapatıldı.





Dün saat 09.00’da başlayan ilk duruşmada tutuklu sanıklar, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Duruşmada önce Nevzat Bahtiyar’ın, ardından da sırasıyla Enes, Yüksel ve Salim Güran’ın ifadeleri alındı.





Sanıkların ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Narin’in babası Arif Güran tanık olarak dinlendi. Ardından da Nevzat Bahtiyar’ın eşi Gazal Bahtiyar dinlendi. Mahkeme başkanı, saat 23.00 sıralarında duruşmayı bugün saat 09.00’a erteledi.





NARİN GÜRAN CİNAYETİ DAVASINDA 2. GÜN

Bugün devam edecek duruşma öncesi tutuklu sanıklar, yoğun güvenlik önlemleri altında yeniden adliyeye getirildi.





Cumhuriyet'in haberine göre işte dakika dakika Narin Güran cinayeti davasının 2. gününde yaşananlar...





BARAN GÜRAN 'TANIK' OLARAK DİNLENİYOR

Mahkeme Başkanı salona giriş yaptı. Enes Güran tek bir jandarma eşliğinde salona getirildi. Yüksel Güran, 2 kadın jandarma ile salona getirildi. Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar da jandarma eşliğinde salona getirildi.





Gazeteci Rojda Altıntaş'ın sosyal medyadan aktardığına göre; mahkeme başkanı, Baran Güran’ın tanık olarak içeri çağrılmasını istedi.





Mahkeme başkanı, Baran Güran’a tanıklık yapıp yapmak istemediğini sordu. Baran Güran, "İstiyorum" dedi.





Mahkeme Başkanı: "Narin kızımızın kaybolduğunu ne zaman öğrendin?"





Baran Güran: "Akşam 8 sıralarıydı."





Mahkeme Başkanı: "Bu olaylardan sonra aile kendi arasında toplantılar yapmış, amcalarınız eve kamera kurmuş, ne diyorsun?"





Baran Güran: "Sayın hakim, gizli toplantı herkesin göreceği yerlerde mi yapılır? Bazen bakanlar geliyordu köye, misafirleri çıkarıyorduk. Kimseyle toplantı olmadı. Özel bir toplantı olsaydı köyde yapılmazdı."





Mahkeme Başkanı: "Peki, kadınlar kavgası var mı?"





Baran Güran: "Orada değildim."





Mahkeme Başkanı: "Kadınların neden kavga ettiği konusunda bilgi sahibi misin?"





Baran Güran: "Küçük bir melek söz konusu olduğu için gerginlik çoktu."





Mahkeme Başkanı: "Bu olay ‘siz her şeyi biliyorsunuz, susuyorsunuz’ konusundan değil mi?"





Baran Güran: "Bence değil, orada masum bir çocuk var."





NAHİT EREN'DEN BARAN GÜRAN'A SORULAR

Diyarbakır Barosu Eski Başkanı Nahit Eren, Baran Güran’a sordu:





"Dün Salim Güran bana ‘Sen neyin peşindesin?’ dedi. Ben neyin peşindeyim? Hayatım boyunca unutamayacağım o kokuyla (Narin’in cansız bedeninden bahsediyor) getirildiği hale karşı mücadele içindeyim. Ben bunu neden anlatıyorum Baran? Sana teşhis yaptıracaklar Baran. İstemedim. Seni Narin’i öyle görmeni istemedim. Sen o kokuyu alıyordun değil mi?"





BABA ARİF GÜRAN YİNE 'FENALAŞTI'

Baba Arif Güran yine fenalaştı. "Beni öldürün" diye bağırdı.





Baba Arif Güran, Nahit Eren’in anlattıklarının ardından sinir krizi geçirdi ve salondan çıkarıldı. Aile bireyleri tepki gösterdi.





MAHKEME SALONUNDA GERİNLİK

Mahkeme salonunun çok gergin olduğu ve Nahit Eren’e aile yakınlarının tepki gösterdiği öğrenildi. Mahkeme Başkanı, tutuklu olmayan aile yakınlarının yanına doğru gitti ve salonu sakinleştirmeye çalıştı.





Mahkeme Başkanı "Benim derdim adaleti ortaya çıkarmak. Dün kamera dediniz, onu yazacağım" dedi. Sanık avukatları, Nahit Eren’e tepki gösterdi.





NAHİT EREN: ÖZÜR DİLİYORUM

Mahkeme Başkanı, "Kimseyi salondan çıkarmak istemiyorum" dedi. Diyarbakır Barosu avukatları, Nahit Eren’e gösterilen tepkiye, yanıt verdi; “Yanlış bir şey yapılmadı.”





Nahit Eren, tekrar söz aldı, "Duygusal ve manevi bir tepki olduğunu dileyerek özür diliyorum" dedi ve tekrar Baran Güran'a soru sormaya başladı.





Nahit Eren: "Biz Narin’in köyde defnedilmesini istemiyorduk. Sen o zaman ne dedim?"





Baran Güran: "Ben köy dışında bir yere defnedilmesini istemiyorum dedim."





Nahit Eren: "Ben sana söyleyeyim, ne dediğini?"





Baran Güran: "Ne dedim?"





Nahit Eren: "Bu konuda benim ve babam dışında başkası söz hakkı söyleyemez dedin."





Baran Güran: "Evet, doğru dedim."





Nahit Eren: "Aile büyüğü biziz, biz karar veririz dedin yani?"





Bu sırada baba Arif Güran, ağlayarak 5 dakika dışarı çıkıp gelmek için müsade istedi.





Diyarbakır Barosu’ndan avukatlar, Baran Güran’a sordu:





"Bir beyan var, '5 saat aradık, bulamadık Narin’i.' Neden böyle dedin?"





BARAN GÜRAN: "1 SAATTİR KAYIP DESEM İLGİLENMEZLER DİYE DÜŞÜNDÜM"

Baran Güran: "1 saattir kayıp desem, ilgilenmezler diye öyle dedim."





Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avukatı, Baran Güran’a sordu:





Avukat: "Arama çakışmaları oldu. 19 gün kardeşin aranıyor, yanlış yönlendirme tutanakları var. Bu konuda ne düşünüyorsun?"





Mahkeme Başkanı araya girdi: "Avukat Bey, şunu sormak istiyor: Çelişkileri plan dahilinde mi yaptınız?"





Baran Güran: "Benim ailem hayatım boyunca karakol görmedi. Bunları neden kimse konuşmuyor?"





BARAN GÜRAN'A 'ENES' SORUSU: 'KOLUNU ISIRMIŞ...'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avukatı, Baran Güran’a sordu:





Avukat: "Enes madde kullanıyor muydu?"





Baran Güran: "Hiç öyle bir şeye şahit olmadım. Kimseyle kavga bile etmezdi."





Avukat: "Ama kolunu ısırmış."





Baran Güran: "Ben de kafamı vurdum, gördünüz mü?"





Barolar Birliği’nden Baran Güran’a soru: "Olaydan önce Narin’e Nevzat’ın harçlık verdiği doğru mu?"





Baran Güran: "Köylülerden duydum."





Mahkeme Başkanı araya girdi: "Çingeneler konusu gibi mi?"





Baran Güran: Köyden duyduk.





BARAN GÜRAN DA NEVZAT'I SUÇLADI: '50 CİNAYET İŞLEMİŞ GİBİ SOĞUKKANLI'

Barolar Birliği: "Babanla ve Nevzat arasında araç tartışması oldu mu?"





Baran Güran: "Oldu, ben şahittim. Nevzat sesini yükselterek, 'Parayı vermiyorum' dedi. Sonra babam ona bağırınca Nevzat kekelemeye başladı, babam ona kızdı. Babamla kötü bir üslupla konuşuyordu, ben ona orada saldıracaktım."





Barolar Birliği: "Sence Nevzat bu tartışma için bunu yapmış olabilir mi?"





Baran Güran: "Yapabilir çünkü 50 cinayet işlemiş gibi soğukkanlı."