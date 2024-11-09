Samanyolu Haber /Gündem / Narin cinayeti davasında dikkat çeken ATK raporu: 'Cesedin bazı kısımları karada kaldı' /09 Kasım 2024 14:25

Narin cinayeti davasında dikkat çeken ATK raporu: 'Cesedin bazı kısımları karada kaldı'

Narin cinayeti davasının üçüncü gününde avukat Nahit Eren, ATK raporundaki bir ayrıntıya dikkat çekti. ATK raporuna göre, Narin'in cesedinin bazı kısımları karada kaldı. Eren, "Su içinde olan ceset nasıl olur da karasal lavralar taşır?" diye sordu.

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Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın davasının ilk duruşması, üçüncü gününde de devam ediyor. Tanık ifadelerinin ardından avukat Nahit Eren, Narin'in Adli Tıp Raporu'ndan dikkat çeken ayrıntıyı mahkeme salonunda paylaştı. Eren, ATK raporunda Narin'in cesedinin bazı kısımlarının karada kaldığı değerlendirmesine yer verildiğini paylaştı.

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre, Eren şu ifadeleri kullandı:

"Babayı dün üzdüysem özür dilerim tekrardan. Sayın Başkan, Nevzat'ın yer göstermesi sırasındaki kaydı ekrana yansıtmanızı rica edeceğim. Üzülerek söylüyorum, vücut üzerindeki lavralar, canlılar İstanbul Adli Tıp’a gitti. Rapordan okuyorum: Bu haliyle cesedin bazı kısımlarının karada kaldığı değerlendirilmektedir. Su içinde olan ceset nasıl olur da karasal lavralar taşır?"
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