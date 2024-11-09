Narin cinayeti davasında dikkat çeken ATK raporu: 'Cesedin bazı kısımları karada kaldı'

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın davasının ilk duruşması, üçüncü gününde de devam ediyor. Tanık ifadelerinin ardından avukat Nahit Eren, Narin'in Adli Tıp Raporu'ndan dikkat çeken ayrıntıyı mahkeme salonunda paylaştı. Eren, ATK raporunda Narin'in cesedinin bazı kısımlarının karada kaldığı değerlendirmesine yer verildiğini paylaştı.



Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre, Eren şu ifadeleri kullandı:



"Babayı dün üzdüysem özür dilerim tekrardan. Sayın Başkan, Nevzat'ın yer göstermesi sırasındaki kaydı ekrana yansıtmanızı rica edeceğim. Üzülerek söylüyorum, vücut üzerindeki lavralar, canlılar İstanbul Adli Tıp’a gitti. Rapordan okuyorum: Bu haliyle cesedin bazı kısımlarının karada kaldığı değerlendirilmektedir. Su içinde olan ceset nasıl olur da karasal lavralar taşır?"