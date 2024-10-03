Samanyolu Haber /Gündem / Narin cinayeti, Miraç dosyasını raftan indirdi /03 Ekim 2024 14:08

Narin cinayeti, Miraç dosyasını raftan indirdi

Narin cinayetini araştıran Jandarma ekibi, Diyarbakır'da 2020'de kaybolan 4 yaşındaki Miraç ile ilgili önemli bir gelişmeye ulaştı. Soruşturmanın seyrinin etkilememesi adına bilgi kamuoyuyla paylaşılmazken, dosya yeniden incelenmeye alındı.

SHABER3.COM

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe köyünde 21 Ağustos'ta ortadan kaybolan ve 19 gün sonra köyünün 2 kilometre uzaklığındaki dere yatağında çuval içinde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde soruşturma devam ediyor. Narin cinayetinin ardından Diyarbakır'da kaybolan çocuklar gündeme gelirken, sadece Tavşantepe köyünde son 10 yılda birçok çocuğun kaybolduğu veya şüpheli şekilde öldüğü dikkat çekti.

Diyarbakır’ın Dicle ilçesine bağlı Kelekçiler Köyü’nde 31 Temmuz 2020’de kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 4 yaşındaki Miraç Çiçek için de İçişleri Bakanlığı beş kişilik bir soruşturma ekibi kurup savcılığın 42 ayrı senaryo üzerinde durduğunu bildirdi.

DOSYA YENİDEN İNCELEMEYE ALINDI

Jandarma timleri Narin cinayetini araştırırken, 2020 yılında kaybolan Miraç'a dair bir bilgi edindi. Kelekçiler Köyü’nde misafirliğe gittiği evin önünde oyun oynarken kaçırıldığı düşünülen Miraç'ın dosyası yeniden incelemeye alındı. Durumu sosyal medya hesabından duyuran gazeteci Emrullah Erdinç, soruşturmanın selameti açısından bilginin ne olduğunu paylaşmayacağını ifade etti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Narin cinayeti, Miraç dosyasını raftan indirdi Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:25:24