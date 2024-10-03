Narin cinayeti, Miraç dosyasını raftan indirdi

DOSYA YENİDEN İNCELEMEYE ALINDI





Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe köyünde 21 Ağustos'ta ortadan kaybolan ve 19 gün sonra köyünün 2 kilometre uzaklığındaki dere yatağında çuval içinde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde soruşturma devam ediyor. Narin cinayetinin ardından Diyarbakır'da kaybolan çocuklar gündeme gelirken, sadece Tavşantepe köyünde son 10 yılda birçok çocuğun kaybolduğu veya şüpheli şekilde öldüğü dikkat çekti.Diyarbakır’ın Dicle ilçesine bağlı Kelekçiler Köyü’nde 31 Temmuz 2020’de kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 4 yaşındaki Miraç Çiçek için de İçişleri Bakanlığı beş kişilik bir soruşturma ekibi kurup savcılığın 42 ayrı senaryo üzerinde durduğunu bildirdi.Jandarma timleri Narin cinayetini araştırırken, 2020 yılında kaybolan Miraç'a dair bir bilgi edindi. Kelekçiler Köyü’nde misafirliğe gittiği evin önünde oyun oynarken kaçırıldığı düşünülen Miraç'ın dosyası yeniden incelemeye alındı. Durumu sosyal medya hesabından duyuran gazeteci Emrullah Erdinç, soruşturmanın selameti açısından bilginin ne olduğunu paylaşmayacağını ifade etti.